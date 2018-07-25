العلماء يكشفون أصل "الطفل الفضائي" الذي عثر عليه في الصحراء (صور)

عثر على بقايا "الطفل الفضائي"، ملفوفة في قماش، قبل حوالي 15 عاما بالقرب من كنيسة مهجورة.

تم اكتشاف هذا الهيكل العظمي الغريب ذو جمجمة مخروطية في صحراء أتاكاما في تشيلي منذ حوالي 15 عامًا، حيث أصاب العلماء بدهشة كونه يمتلك 10 أضلاع في قفصه الصدري بدلا من 12.

وقال بعض الخبراء أن هذا المخلوق قدم إلى الأرض نتيجة لتحطم سفينته الفضائية، ومع ذلك فإن هذه النظرية لاتزال بعيدة عن الحقيقة، وفقا لصحيفة "ديلي ستار".

A new study confirms that the Atacama alien is neither an extraterrestrial nor a mutant child, but a normal fetus. https://t.co/eBWrF0Qvs2 pic.twitter.com/cb3k4B0xo8 — Luis Alfonso Gámez (@lagamez) July 24, 2018

في بداية الأمر، قال العلماء أن الهيكل يعود إلى طفلة صغيرة مصابة بعدة طفرات وراثية مرتبطة. ووفقا لتقديراتهم، فقد تراوح عمر الطفلة ما بين 6 و 7 سنوات، لكن الدراسات الحديثة أظهرت أن عمرها أقل من 4 أشهر.

New Research Casts Doubt on Analysis of Atacama "Alien" Skeleton — https://t.co/ml9WO6uZg8 pic.twitter.com/9EkroEulZs — Mysterious Universe (@mysteriousuniv) July 23, 2018

وخلص فريق من المجلة الدولية لعلم الأمراض القديمة إلى أن الهيكل العظمي المسمى باسم "أتاكاما" هو جنين عمره 15 أسبوعًا. وعلى ما يبدو، كانت نتيجة لإجهاض الأم، وهو ما يفسر عدم وجود أضلاع كاملة، ويعود الشكل المخروطي للجمجمة لعدم تشكلها بالكامل.

يشار إلى أنه قد تم العثور على الهيكل العظمي في 19 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2003 من قبل، أوسكار مونيوز، أثناء البحث عن عناصر ذات قيمة تاريخية بالقرب من كنيسة مهجورة، حيث لم يتعدى طوله 15 سم.