تلسكوب " تس" بدأ بالبحث عن "توائم للأرض"

أعلنت وكالة "ناسا" أن التلسكوب الفضائي " TESS" اجتاز بنجاح جميع الاختبارات وبدأ بمراقبة النجوم الأكثر لمعانا في المجرة، والتي يمكن أن تخفي "توائما للأرض".

وقال بول هيرتز، رئيس قسم الفيزياء الفلكية في وكالة "ناسا": "يسرني للغاية أن (صياد الكواكب) قد بدأ بتمشيط المجرة بحثا عن عوالم غير معروفة حتى الآن. ونعلم الآن أنه يوجد كواكب في الكون أكثر من النجوم، وإنني أتطلع إلى اكتشاف عوالم غريبة".

© REUTERS / NASA إطلاق صاروخ أمريكي عليه تليسكوب لتعقب الكواكب

ويشار إلى أن تلسكوب "TESS" قد أطلق، في أبريل/ نيسان من هذا العام، وذلك بدلا من سلفه التلسكوب الفضائي "كيبلر"، والذي قام باكتشاف الآلاف من الكواكب خارج المجموعة الشمسية على مدى 8 سنوات. ويوشك مخزون الوقود على الانتهاء، ويتوقع العلماء أن يتوقف عن عمله في المستقبل القريب.

وخلافا عن سلفه، " TESS" لن يقوم بمراقبة جزء معين من الفضاء، كما فعل "كيبلر" في السنوات الأربع الأولى من عمله على مداره، وإنما سوف يراقب أجزاء مختلفة من الفضاء، حيث يعتقد العلماء وجود نجوم وكواكب مثيرة للاهتمام.