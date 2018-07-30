"ناسا" تنشر صورا لعاصفة وزوابع على كوكب المشتري

وقامت السفينة الفضائية "Juno" بالتقاط الصور عندما كانت على مسافة 8000 كم من الطبقات العليا لسحب الكوكب.

وتظهر الصورة عاصفة قوية مصحوبة بزوبعتين صغيرتين. يؤكد العلماء على أنه لا ينبغي الخلط بين هذه الظاهرة وبين البقعة الحمراء الكبرى، وهي أكبر دوامة في الغلاف الجوي في النظام الشمسي

وتعطي المادة الكيميائية "الكروموفور" العاصفة اللون الأحمر المائل إلى اللون البرتقالي، كما أشار العلماء إلى أن هذه المادة لم يتم إلى الآن دراسة طبيعتها.

ويشار إلى أنه تم إطلاق السفينة الفضائية "Juno" في 5 أغسطس/ آب من عام 2011، لاستكشاف كوكب المشتري ووصلت إلى مدارها في يوليو/ تموز من عام 2016. وتشمل مهامها دراسة الحقول الجاذبية والمغناطيسية للكوكب والتأكد من نظرية امتلاك المشتري لنواة صلبة.

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