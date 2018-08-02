العلماء يكتشفون خطرا جديدا جراء تناول الكحول

توصل باحثون من جامعة ماكواري الأسترالية، إلى أضرار يخلفها تناول الكحول لدى النساء الحوامل وتأثيره على صحة الجنين، بحسب ما نشر موقع "MedicalXpress".

وبحسب الموقع، فقد أجرت الجامعة الأسترالية دراسة على حوالي 5 آلاف أم وطفلها لحوالي سنة، شملت دراسات استقصائية فيزيولوجية ونفسية.

بالإضافة لمعرفة إن كانت الأمهات قد شربن الكحول في فترة الحمل وأثناء فترة إرضاع أطفالهن، وبالتالي دراسة القدرة العقلية للأطفال.

© AP Photo / John Locher علماء يكتشفون العلاقة بين قلة النوم وإدمان الكحول

وقد لاحظ العلماء دور الكحول في التأثير على مهارات وطرق تفكير الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 7 سنوات.

وأوضح العلماء بأن الكحول يمكن أن يغير من تركيب حليب الأم، مما يتسبب في نقص بعض الفيتامينات في سن مبكرة.

وقد نصح العلماء بأن تبتعد الأمهات عن شرب الكحول خلال فترة الحمل والرضاعة، لما ينعكس سلبا على حياة الأطفال وقدراتهم العقلية مستقبلا.