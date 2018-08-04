بعد عرض فيلم... الصين تضيف المزيد من أدوية السرطان إلى علاجات تتكفل الحكومة بثمنها

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت، بأن بكين تعتزم إضافة عدد من أدوية السرطان إلى قائمة علاجات يمكن استرداد ثمنها من الحكومة مضيفة أن المفاوضات مع المصنعين بشأن تسعير الأدوية ينبغي أن تستكمل بنهاية سبتمبر/ أيلول.

وارتفعت معدلات الإصابة بالسرطان في الصين لأسباب من بينها تزايد عدد الأشخاص في العقد السابع من العمر وانتشار التدخين بين الرجال والتعرض للتلوث.

وذكرت "شينخوا" أن الأدوية التي تشملها المفاوضات تعالج سرطانات الدم والأورام الصلبة بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم وسرطان الخلايا الكلوية وسرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم النخاعي المزمن.

وتأتي الأنباء بعد فيلم صيني أنتج بميزانية منخفضة هذا العام يتناول قصة مريض بسرطان الدم يلجأ إلى تهريب أدوية السرطان الرخيصة من الهند.

وأثرت القصة في مستخدمي الإنترنت والزعماء في الصين لأنها تلقي الضوء على هواجس الصينيين حيال الرعاية الصحية باهظة التكاليف في المستشفيات.