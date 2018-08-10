"الأزرق" في هاتفك يسرع الإصابة بالعمى... وعلماء يقدمون نصيحة "ذهبية" لتجنبه

كشفت دراسة حديثة عن أن الضوء الأزرق الصادر من شاشات الهواتف الذكية، يسرع الإصابة بالعمى.

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا أوضحت فيه أن دراسات حديثة اكتشفت تأثيرات "صادمة" للضوء الأزرق الصادر من شاشات الهواتف الذكية ومختلف الأجهزة الرقمية الأخرى على عيون مستخدميها.

© Sputnik . Konstanten Chalyabov أول ابتكار لعلاج العمى في 10 دقائق

وأوضحت الدراسة أن الضوء الأزرق الصادر من شاشات الهواتف الذكية يتسبب في انحلال جزئي لشبكية العين، التي تسرع الإصابة بالعمى ، ويضعف قدرة العين بصورة كبيرة جدا.

وأشار الباحثون في جامعة "توليدو" الأمريكية إلى أن التعرض الطويل للضوء الأزرق يؤدي إلى توليد جزئيات سامة في خلايا العين الحساسة، ويتسبب في انحلال البقعة الصفراء في العين، ما يعجل الإصابة بعمى غير قابل للعلاج.

وأرجع الباحثون الأمر إلى أن الضوء الأزرق هذا، يحتوي على طول موجي أقصر ومكثف عن باقي الألوان الأخرى، ما يسبب تلفا تدريجيا للعيون، وهو ما يعرف طبيا باسم "التنكس البقعي" للعين، وهو ما يأتي بسبب موت المستقبل الضوئي، أي الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين.

وقال أجيث كاروناراثني، الأستاذ المساعد في قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية بالجامعة الأمريكية والمشرف على الدراسة: "نتعرض للضوء الأزرق باستمرار، والأزمة أن مقلة وعدسة العين لا تستطيع منعها أو عكسها، والأزمة الأخطر أن خلايا المستقبلات الضوئية لا تتجدد في العين عندما تموت".

Well, well, looks like all them parents were right.https://t.co/ElRhBLtGug — Irtiza (@fortesyrup2) August 10, 2018

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وقدم الباحثون نصيحة لمن يرغب في حماية عينه من الضوء الأزرق الذي يخرج بصورة مكثفة من الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية والحسابات المحمولة، وطالبوهم بـ:

— بضرورة ارتداء نظارات شمسية، التي ترشح الأشعة فوق البنفسجية، وتعكس الضوء الأزرق إلى الخارج.

— تجنب تصفح الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في الظلام.