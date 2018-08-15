الحلم يتحقق... السفر عبر الزمن إلى الماضي أصبح ممكنا

أكد علماء فلك أن مسألة السفر عبر الزمن باتت ممكنه بعد الاكتشافات التي توصلوا إليها مؤخرا.

وبحسب موقع "وان"، أعلن علماء الفلك عن اكتشافهم لخصائص غير اعتيادية من انفجارات أشعة غاما، (هي أشعة كهرومغناطيسية، نتاج للتفاعلات النووية التي غالبا ما تحدث في الفضاء) حيث يقوم الطيف المنبعث من الانفجارات بإرجاع الزمن إلى الوراء.

وأكد العلماء، أن هذا الاكتشاف سيكون حجر الأساس من أجل السفر عبر الزمن في المستقبل.

وجذب انتباه علماء الفلك ظواهر غير طبيعية أثناء الانفجارات في الفضاء، وتبين أنه بعد انفجار الطارق الأعظم وتحوله إلى ثقب أسود، يتم إصدار كمية كبيرة من الطاقة، والتي تقوم بحني المكان مما تتسب بحدوث ظاهرة غريبة ليست مدروسة من قبل العلماء مسبقا.

وبفضل التلسكوبات الضخمة، تمكن الباحثون من التعرف على البنية غير العادية لانفجارات أشعة غاما، والتي تقوم بإرجاع الزمن إلى الوراء في مساحة معينة من الفضاء.

ويشار إلى أن المجتمع العلمي إلى الآن لا يستطيع تفسير هذه الظاهرة، ولكن العلماء يخططون لمواصلة مراقبتها ودراستها بشكل أفضل.