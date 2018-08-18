دراسة حديثة تثبت أن الرجال أذكى من النساء

أجرى علماء من جامعة واشنطن تجربة فريدة، حيث أثبتت أن الرجال يفكرون بشكل أسرع ويتخذون القرارت بشكل عقلاني وأفضل من النساء.

© AP Photo / Charles Sykes/Invision for Field Station: Dinosaurs كشف حقائق صادمة عن "أذكى أشرار العالم"

في إطار الدراسة، تم فحص سرعة ردود الفعل على بعض الصور. على الرغم من البيانات، التي تم الحصول عليها كانت تقريبا على نفس المستوى، لاحظ الباحثون أن الرجال اتخذت القرارات الأكثر عقلانية والصحيحة، وفق موقع " Cell ".

ووفقا للعلماء، فإن دماغ المرأة يعالج المعلومات الواردة أبطأ بنسبة 25 إلى 75% مقارنة بالرجل، وأحيانا لا يسمح بالإجابة الصحيحة على بعض الأسئلة.

ومع ذلك، فإن أكثر ردود الفعل الذكية والمعالجة السريعة للبيانات يتمتع بها الرجال الذين يعانون من اضطرابات عقلية، وذلك بسبب أن العمليات الدماغية عندهم مصحوبة بانخفاض في تنظيم النشاط العصبوني.