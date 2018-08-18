الكشف عن خطر غير متوقع من تناول القهوة

واكتشف العلماء أن شرب القهوة بانتظام يؤدي إلى تقليص جزء هام من الدماغ والذي يتحكم في النوم.
والغدة الصنوبرية هي عضو بحجم حبة البازلاء في وسط الدماغ، وهي المسؤولة عن إنتاج هرمون الميلاتونين، المسؤول عن النوم لدى الإنسان. وكلما كان حجم هذه الغدة أصغر، كلما قل إفراز هذا الهرمون، وبالتالي الإصابة بقلة النوم.
ووصل العلماء إلى استنتاجهم هذا عبر قيامهم بدراسة على 162 شخصا من النساء والرجال كبار السن، حيث تم طرح عليهم أسئلة بشكل مستمر عن مدى انتظامهم لشرب القهوة وهل ينامون جيدا. كما تم تصوير دماغهم مغناطيسيا لتقييم حجم الغدة الصنوبرية، حيث كان حجمها أقل بـ20% عند الأشخاص الذين يتناولون القهوة بشكل مستمر.
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