الكشف عن خطر غير متوقع من تناول القهوة

يعد فنجان القهوة الصباحي، بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم، ليس مجرد طقس عابر من الطقوس الصباحية، وإنما عبارة عن منبه يساعد على بدأ اليوم بشكل أفضل.

واكتشف العلماء أن شرب القهوة بانتظام يؤدي إلى تقليص جزء هام من الدماغ والذي يتحكم في النوم.

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ووفقا لعلماء من جامعة سيول (كوريا الجنوبية)، فإن تناول القهوة بمعدل فنجانين يوميا على مدار 30 سنة يؤدي إلى تقليص حجم الغدة الصنوبرية في الدماغ، وفقا لصحيفة " ديلي ميل ".

والغدة الصنوبرية هي عضو بحجم حبة البازلاء في وسط الدماغ، وهي المسؤولة عن إنتاج هرمون الميلاتونين، المسؤول عن النوم لدى الإنسان. وكلما كان حجم هذه الغدة أصغر، كلما قل إفراز هذا الهرمون، وبالتالي الإصابة بقلة النوم.

ووصل العلماء إلى استنتاجهم هذا عبر قيامهم بدراسة على 162 شخصا من النساء والرجال كبار السن، حيث تم طرح عليهم أسئلة بشكل مستمر عن مدى انتظامهم لشرب القهوة وهل ينامون جيدا. كما تم تصوير دماغهم مغناطيسيا لتقييم حجم الغدة الصنوبرية، حيث كان حجمها أقل بـ20% عند الأشخاص الذين يتناولون القهوة بشكل مستمر.