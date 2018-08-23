شركة كلاشينكوف تصمم سيارة كهربائية تنافس تيسلا (صور)

أعلنت شركة كلاشينكوف، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، أنها تقوم بتطوير تكنولوجيا سيارة كهربائية ستنافس مستقبلا الرواد في هذا المجال، بما فيهم تيسلا.

© Sputnik . Aliksi Kodenko شركة كلاشينكوف تعرض الرجل الآلي "إيغوريوك"(فيديو)

موسكو — سبوتنيك . وقالت الشركة لوكالة سبوتنيك: "نقوم بتطوير نموذجنا الخاص لسيارة كهربائية على أساس أنظمة ابتكرتها الشركة. وستسمح لنا هذه التكنولوجيا بالوقوف في مصاف منتجي السيارات الكهربائية العالميين، مثل تيسلا، ومنافستهم. وقد استلهمنا تجارب رواد السوق العالمية عند ابتكار نموذجنا".

وأكد موقع "كلاشينكوف ميديا"، أنه في الوقت الحالي تتركز فكرة السيارة "إس في-1" في شكل خارجي كلاسيكي يشابه السيارة موديل "إيج-21252" كومبي. وتبلغ قدرتها 220 كيلوواط، واحتياطي طاقة بمقدار 350 كيلومترا. وتقول كلاشينكوف"، إن إجدى المزايا الرئيسية للتكنولوجيا الجديدة، هي نظام تحكم البطاريات، الذي يسمح بتحقيق قوة تيار 2000 أمبير(3000 أمبير في المستقبل) مع التحكم في العناصر الأساسية في الزمن الحقيقي.

وستكون بطارية السيارة الكهربائية بسعة 90 كيلو واط في الساعة تغذي "عاكس ثوري" بأبعاد 50х50х100 سم وكتلة من 50 كيلوغراما تسمح بالوصول إلى طاقة تصل حتى 1.2 ميغاوات.

© Photo/ Kalashnikov شركة "كلاشنيكوف" تقدم سيارة كهربائية جديدة "إس في-1"

وكما ذكرت "كلاشينكوف"، أن السيارة الكهربائية، المصنَعة على أساس التكنولوجيا التي يجري تطويرها، ستكون قادرة في المستقبل على الوصول إلى سرعة أعلى بعدة مرات من أداء السيارات الكهربائية، التي تنتجها الشركة في الوقت الحالي.

وتنتج "كلاشينكوف" في الوقت الحالي، عدة سيارات كهربائية، من بينها السيارة "يو في-4"، التي تنتجها الشركة للسوق المدنية، بقدرة 50 كيلوواط وسرعة قصوى تبلغ 80 كيلو متر في الساعة.