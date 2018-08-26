العثور على آثار لوحش مجهول في قاع المحيط الهادئ (صور)

وفوجئ الباحثون من طول الأثر، حيث بلغ حوالي 2.5 مترا. وأظهرت الصور التي التقطها الروبوت أن الآثار تؤدة إلى كهف ضخم تحت الماء، ولكنه لم يتمكن من الدخول، كون المدخل كان مكدسا بالحجارة، وفق موقع "وان".
Следы на дне Тихого океане: ученые выявили отпечатки неизвестного монстра, передвигающегося зигзагом https://t.co/lAZ9FQnp46 pic.twitter.com/9KBePtmpEi— LIGAnews (@liganews_net) August 25, 2018
ووفقا للعلماء، فإن حركة الوحش كانت على شكل زيكزاك، كما أنها حديثة، كون المياه لم تقم بإزالتها. ولم يستطع العلماء تحديد نوع الوحش الذي يمكنه أن يترك مثل هذه الآثار.
Неизвестное существо ходит по дну Тихого океана: обнаружены следы https://t.co/7Hb8wEVr5U pic.twitter.com/ZuCigNmn5R— Иван (@niswyn757) August 25, 2018
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