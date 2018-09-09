سوء الرعاية الصحية يودي بـ 5 مليون شخصا سنويا

وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "يو. بي. أي"، صباح اليوم، الأحد، أن سوء الرعاية الصحية في الدول النامية حول العالم يودي بحياة حوالي خمسة مليون شخصا سنويا.
وأكد الموقع الإلكتروني أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة سنويا يرتفع كلما زادت نسبة سوء الخدمات والرعاية الصحية، وهو العدد الذي يزيد في الدول النامية والفقيرة.
احتلت إيطاليا المركز الأول في تصنيف "بلومبرغ" لدول العالم من حيث رقي الرعاية الصحية، التي يتلقاها أبناؤها، فعلى الرغم من أن الاقتصاد الإيطالي في الفترة الحالية ليس في أفضل حالاته إلا أنها تعد أفضل مكان في العالم لمن يريد الحفاظ على صحته.
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