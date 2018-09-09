سوء الرعاية الصحية يودي بـ 5 مليون شخصا سنويا

قال موقع إلكتروني أمريكي أن سوء الرعاية الصحية يودي بحياة 5 مليون شخصا في المناطق النامية حول العالم سنويا.

وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "يو. بي. أي"، صباح اليوم، الأحد، أن سوء الرعاية الصحية في الدول النامية حول العالم يودي بحياة حوالي خمسة مليون شخصا سنويا.

© REUTERS / NACHO DOCE بسبب نقص الرعاية الصحية.. فنزويليات يسافرن إلى البرازيل للولادة

ونشر الموقع الأمريكي ملخصا لدراسة جاء فيها أن أكثر من 3.6 مليون حالة وفاة أخرى سنويا، ناجمة عن عدم الحصول على الرعاية، من الأساس.

وأكد الموقع الإلكتروني أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة سنويا يرتفع كلما زادت نسبة سوء الخدمات والرعاية الصحية، وهو العدد الذي يزيد في الدول النامية والفقيرة.

احتلت إيطاليا المركز الأول في تصنيف "بلومبرغ" لدول العالم من حيث رقي الرعاية الصحية، التي يتلقاها أبناؤها، فعلى الرغم من أن الاقتصاد الإيطالي في الفترة الحالية ليس في أفضل حالاته إلا أنها تعد أفضل مكان في العالم لمن يريد الحفاظ على صحته.