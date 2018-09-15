"ناسا" تطلق قمرا صناعيا لقياس تغيرات منسوب سطح البحر

تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إطلاق القمر الصناعي "آيس سات - 2" من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا، اليوم السبت، والذي سيستخدم أشعة ليزر عالية الدقة لرصد تقلص الجليد في المناطق القطبية.

وتجمع أشعة الليزر التي يطلق عليها "أطلس"، قياسات دقيقة يستخدمها العلماء في تحليل البيانات. يستغرق دوران القمر الصناعي في مداره 91 يوما قبل أن يعيد الكرة ما يسمح للجهاز بإجراء قياسات في نفس الموقع أربع مرات سنويا حتى يتمكن العلماء من معرفة التغيرات بها عبر الفصول، بحسب ما نقلته "رويترز".

وستركز أشعة أطلس على أمرين هما التغيرات في الغطاء الجليدي للكرة الأرضية وسُمك الجليد في البحر. وستوفر قياسات الأشعة لارتفاع أسطح المحيطات واليابسة صورة ثلاثية الأبعاد لسطح الأرض.

وتتوقع "ناسا" أن يلقي المشروع الضوء علي حجم زيادة الغطاء الجليدي في القطبين الشمالي والجنوبي كل عام مما يحسن فهمنا لارتفاع مستوى سطح البحر وكيف يؤثر على المجتمعات حول العالم.