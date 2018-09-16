العلماء يعثرون على "المعكرونة النووية" في الفضاء

وجد علماء من جامعة إنديانا الأمريكية في بلومنغتون على مايسمى "المعكرونة النووية" (nuclear pasta) في الفضاء، والتي تتشكل داخل النجوم النيوترونية.

وقد تم نشر نتائج الدراسة عبر المجلة العلمية "Science New". وجاء في الدراسة أنه يمكن أن تكون هذه المادة من أصلب المواد في الكون كله.

وهي عبارة عن غاز خاص يتشكل في الطبقات الداخلية للنجوم النيوترونية بين سطحها وبين بلازما كوارك-غلوونية. وتتكون "المعكرونة النووية" من جسيمات ذرية مختلفة، بينما تعتبر حالة انتقالية للمادة. كما أن كثافتها ليست بالكبيرة جدا، بينما الببروتونات قادرة على التغلب على قوى التنافر المتبادل وتشكيل هيكل غير مستقر.

Nuclear pasta in neutron stars may be the strongest material in the universe — Simulations suggest the theoretical substance is 10 billion times as strong as steel via /r/Futurology https://t.co/b4NINC9tu5 pic.twitter.com/oV5Hw0eepg — Singularitybooks (@Singularitybook) September 15, 2018

ولقد حاول العلماء أن يمدوا "المعكرونة النووية" باستخدام المحاكاة الحاسوبية، ولكن تبين أنها أقوى بكثير من أي مادة أخرى معروفة لدى البشر.

يشار إلى أنه إلى وقتنا الحالي، لم يتم إثبات وجود هذه المادة على المستوى الرسمي، ولكن العلماء يعتقدون أن هذا سيتم في المستقبل القريب.