"ناسا" تعرض تعاقب الليل والنهار على القمر (بالفيديو)

وقد تم استخدام العديد من الخرائط العالمية التي تبين سطح القمر لإنشاء المحاكاة لتعاقب الليل والنهار على سطحه. ويمكننا مشاهدة تغير الإضاءة على سطح القمر وفقا لموضعه الحقيقي بالنسبة للشمس في عام 2018.

وبفضل المحاكاة التي نشرها العلماء، يمكن للمشاهد متابعة الشمس خلال النهار على سطح القمر، ومشاهدة شروق الشمس وغروبها في المناطق التي يمكن رؤيتها على سطح القمر.

ومن أجل إنشاء هذا الفيديو، استخدم العلماء بيانات تم الحصول عليها على مدار 9 سنوات من قبل مسبار "Lunar Reconnaissance Orbiter"، حيث كان من المقرر إرسال هذا المسبار لمدة سنة واحدة فقط، ولكنه يعمل إلى وقتنا الحالي.