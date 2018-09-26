كيف تتبرز الحشرات

هل تساءلت من قبل كيف تخلص الحشرات، تلك المخلوقات الدقيقة، أجسادها من الفضلات؟ فطريقة إخراج الثدييات معروفة لكن يصعب تخيل أن عملية الإخراج لدى الحشرات تتم بنفس الطريقة.

بالفعل الحشرات لا تجري عملية الإخراج بنفس الطريقة لدى الإنسان وغيره من الثدييات، إذ أن مساحة سطح جسم الحشرات أكبر بكثير من محتوى الجسم الداخلي، وهو ما يجعل تلك الحشرات تفقد كميات كبيرة من الماء عن طريق التبخر، حسبما ذكرت مجلة "فوكاس" الإيطالية.

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وتخرج الحشرات فضلاتها عن طريق الماء الخارج من سطح جسمها، ويخرج معه مواد مركزة تمثل فضلات الجسم، إلا أن عملية إخراج الفضلات مع الماء لا تتم هنا عن طريق الكلى كما هو الحال في الفقاريات، لكن في الحشرات تتم العملية عن طريق ما يسمى بالنبيبات.

وتستخلص تلك النبيبات من الدم الماء الزائد والمواد الأخرى الخارجة عن حاجة جسد الحشرة وتفرزها في صورة نفايات عضوية غنية بالنتروجين، لينتج عن تلك العملية مركب يسمى حمض اليوريك.