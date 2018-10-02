كويكب على شكل جمجمة يقترب من الأرض

يقترب كويكب أطلق العلماء عليه اسم "2015 TB145" من الأرض، وشكله يشبه إلى حد كبير الجمجمة البشرية.

وأقرب مسافة سيصل إليها هذا الجسم السماوي من الأرض تصل إلى 38 مليون كم، أي نحو ربع المسافة من الأرض إلى الشمس، وفق موقع "Live Science".

وشاهد العلماء الكويكب الغريب لأول مرة في خريف عام 2015. وعندها اقترب من الأرض وأطلق عليه اسم "كويكب الهالوين".

ووصلت المسافة التي اقترب فيها من كوكب الأرض، في ذلك الوقت، إلى 486 ألف كيلومتر، حيث تمكن علماء الفيزياء الفلكية من التقاط بعض الصور، والتي يمكننا من خلالها رؤية الجبين والذقن والجوف الأنفي (وهو ما يشبه إلى حد كبير الجمجمة).

ويشار إلى أن لون الكويكب أسود غامق، فهو يمتص 94 في المائة من الضوء الساقط عليه.

© Photo / NASA/JPL-Caltech/GSSR/NRAO/AUI/NSF كويكب الهالوين 2015 TB145

لا يستبعد العلماء أن الكويكب قد فقد شكله القريب من الجمجة بسبب خضوعه للعديد من المؤثرات الخارجية، ومن المتوقع أن يقترب من الأرض في المرة القادمة في عام 2082.