كويكب على شكل جمجمة يقترب من الأرض

وأقرب مسافة سيصل إليها هذا الجسم السماوي من الأرض تصل إلى 38 مليون كم، أي نحو ربع المسافة من الأرض إلى الشمس، وفق موقع "Live Science".
وشاهد العلماء الكويكب الغريب لأول مرة في خريف عام 2015. وعندها اقترب من الأرض وأطلق عليه اسم "كويكب الهالوين".
ووصلت المسافة التي اقترب فيها من كوكب الأرض، في ذلك الوقت، إلى 486 ألف كيلومتر، حيث تمكن علماء الفيزياء الفلكية من التقاط بعض الصور، والتي يمكننا من خلالها رؤية الجبين والذقن والجوف الأنفي (وهو ما يشبه إلى حد كبير الجمجمة).
ويشار إلى أن لون الكويكب أسود غامق، فهو يمتص 94 في المائة من الضوء الساقط عليه.
لا يستبعد العلماء أن الكويكب قد فقد شكله القريب من الجمجة بسبب خضوعه للعديد من المؤثرات الخارجية، ومن المتوقع أن يقترب من الأرض في المرة القادمة في عام 2082.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)