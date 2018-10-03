علماء أمريكيون يكتشفون علاجا طبيعيا للشيخوخة

اكتشف علماء أمريكيون أن مادة الفيستين الطبيعية، الموجودة في العديد من الفواكه والخضروات، تملك تأثيرا إيجابيا على طول العمر البشري.

وأشار موقع "EurekAlert" إلى أن الخبراء وجدوا أن الخلايا التالفة تتراكم في جسم الإنسان مع العمر، التي تتسبب بدورها بالالتهابات وإفراز المواد، التي تزيد من سوء الأنسجة.

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ونوه الخبراء إلى أن جهاز المناعة في مرحلة الشباب يتمكن من التخلص من هذه الخلايا، ولكن مع تقدم العمر تتقلص هذه القدرة.

ووجد الباحثون أن مادة الفيستين تقلل من عدد الخلايا التالفة في الجسم. وقد تم اختبار هذه المادة على الفئران. وأظهرت التجارب أن صحة القوارض تحسنت وطال عمرها.

ووفقا للعلماء، فإن النتائج تدل على قدرة الفيستين على تمديد فترة الصحة من خلال اختيار الجرعة الصحيحة.

كما اكتشف العلماء في وقت سابق أن خلايا الدماغ القديمة، التي تتوقف عن الانقسام تفرز مواد تساعد على الالتهابات وتساهم في الخرف.