أمريكيان وبريطاني يحصلان على جائزة نوبل للكيمياء

أعلنت لجنة نوبل لأكاديمية العلوم السويدية الملكية، اليوم الأربعاء 3 أكتوبر/تشرين الأول، فوز الأمريكيين فرانسيس أرنولد وجورج سميث، والبريطاني غريغوري وينتر، بجائزة نوبل للكيمياء.

موسكو — سبوتنيك. ومن المرتقب أن تجري مراسم تسليم الجائزة حسب التقاليد المعتمدة في 10 ديسمبر/كانون الأول، وهو تاريخ وفاة مؤسس الجائزة، ألفريد نوبل.

© AP Photo / Fernando Vergara جائزة نوبل للفيزياء 2018 تمنح لمكتشفين في مجال فيزياء الليزر

وتبلغ قيمة جائزة نوبل تسعة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

وأعلنت مؤسسة "نوبل" أن القيمة المالية لجائزة "نوبل" سترتفع 12.5 % هذا العام، مع تحسن أوضاع المؤسسة المادية بعد سنوات من الزيادة في المصروفات.

وأشارت اللجنة أن أرنولد، حصلت على الجائزة، بسبب "التطوير الموجه للإنزيمات الكيماوية والعقاير الجديدة" الذي قامت به.

فيما حصل سميث وينتر على الجائزة مناصفة بسبب "التغيير والاختيار الجيني لتطوير بروتينات تحل مشاكل كيميائية للبشرية".

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2018

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