"سامسونغ" تتسلح بـ"القدرات الفائقة" لمواجهة غزو الصين وآيفون

كشفت تقارير صحفية عديدة أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية قررت أن تتسلح بـ"القدرات الفائقة"، لمواجهة المنافسة الشرسة مع الهواتف الصينية وهاتف آيفون لشركة "آبل" الأمريكية.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "سامسونغ" قررت أن تدعم هاتفها المرتقب "غلاكسي أيه 9" بقدرات تصوير فائقة، وستعززه بأربع كاميرات خلفية دفعة واحدة.

ومن المتوقع أن تكون إحدى تلك الكاميرات الأربع بدقة 24 ميغابيكسل، فيما ستكون أخرى بدقة 10 ميغابيكسل، فيما ستكون الثالثة بدقة 8 ميغابيكسل، والرابعة بدقة 5 ميغابيكسل، وفقا لتسريبات نشرها، إيفان بلاس، مسرب الهواتف الذكية الشهير.

Samsung Galaxy A9 (2018) With four Rear Cameras Launched: Price, Specifications

👉📷https://t.co/3qfG9yvMJ4 pic.twitter.com/2nuG7igiKC — Tech Universe (@TechUnlverse) October 12, 2018

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وسيتم دعم الهاتف أيضا، وفقا للتسريبات بكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل، المزودة بعدد من تقنيات الذكاء الصناعي الحديثة، مثل تقنية التعرف على الوجوه.

وسيتم دعم "سامسونغ غلاكسي أيه 9" بشاشة لمسية من نوع "سوبر أموليد" بقياس 6.29 بوصة، ومعالج "سنابدراغون 660"، وبطارية بقدرة تصل إلى 5000 ميللي أمبير في الساعة.