"غوغل" تتفوق على الإنسان في الكشف عن سرطان الثدي

نجحت شركة "غوغل" الأمريكية، في تطوير نظام ذكاء اصطناعي يمكنه التفوق على البشر في اكتشاف سرطان الثدي في مرحلة مبكرة.

وبحسب الشركة، فإنه يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي الجديد "Lyna"، ويعني "مساعد العقدة اللمفاوية"، اكتشاف الخلايا السرطانية الثانوية في عمليات الفحص الطبي بدقة تصل إلى 99 في المئة، بالمقارنة مع النتائج التي يستخلصها علماء الأمراض، وتصل إلى 81 في المئة، وفقا لموقع "بي جي آر".

© AP Photo / David Richard ما علاقة سرطان الثدي بمزيلات العرق

والخلايا السرطانية الثانوية قادرة على الانفصال عن السرطان الأساسي، وتنمو في جزء آخر من جسم الإنسان، ويعتبر اكتشافها مهمة أساسية في عملية العلاج، وهي صعبة بالنسبة لأخصائي الأمراض.

وأثبت نظام "غوغل Lyna" كفاءته في الكشف عن سرطان الثدي بدقة أفضل وفي نصف الوقت الذي يستغرقه علماء الأمراض للكشف عنها.

وقالت "غوغل" في مدونة لها بتاريخ 12 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "تمكنت "Lyna من تحديد موقع كل السرطانات والمناطق المشبوهة الأخرى بدقة داخل كل شريحة في المختبر، إذ أن بعضها كان صغيرا جدا بحيث يصعب على علماء الأمراض اكتشافها".

Lymph Node Assistant

LYNA



Google #AI claims 99% accuracy in metastatic #breastcancer detection



Cancer-detecting algorithms that can autonomously evaluate lymph node biopsies



Left: a slide containing lymph nodes. Right: LYNA identifying the tumor regionhttps://t.co/1e5TDh9RqM pic.twitter.com/IoS0dFvmkC — Dr.MaríaJ.DíazCandamio (@Vilavaite) October 14, 2018

وتابعت: "على هذا النحو، أدركنا أن إحدى الفوائد المحتملة لـ"Lyna" يمكن أن تكون تسليطها الضوء على هذه المجالات، التي تثير قلق أطباء الأمراض، لمراجعة وتحديد التشخيص النهائي".

ويذكر أن الذكاء الاصطناعي أصبح شائع الاستخدم في كل مجالات الطب والرعاية الصحية.