"غوغل" تتفوق على الإنسان في الكشف عن سرطان الثدي

وبحسب الشركة، فإنه يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي الجديد "Lyna"، ويعني "مساعد العقدة اللمفاوية"، اكتشاف الخلايا السرطانية الثانوية في عمليات الفحص الطبي بدقة تصل إلى 99 في المئة، بالمقارنة مع النتائج التي يستخلصها علماء الأمراض، وتصل إلى 81 في المئة، وفقا لموقع "بي جي آر".
وأثبت نظام "غوغل Lyna" كفاءته في الكشف عن سرطان الثدي بدقة أفضل وفي نصف الوقت الذي يستغرقه علماء الأمراض للكشف عنها.
وقالت "غوغل" في مدونة لها بتاريخ 12 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "تمكنت "Lyna من تحديد موقع كل السرطانات والمناطق المشبوهة الأخرى بدقة داخل كل شريحة في المختبر، إذ أن بعضها كان صغيرا جدا بحيث يصعب على علماء الأمراض اكتشافها".
Lymph Node Assistant— Dr.MaríaJ.DíazCandamio (@Vilavaite) October 14, 2018
LYNA
Google #AI claims 99% accuracy in metastatic #breastcancer detection
Cancer-detecting algorithms that can autonomously evaluate lymph node biopsies
Left: a slide containing lymph nodes. Right: LYNA identifying the tumor regionhttps://t.co/1e5TDh9RqM pic.twitter.com/IoS0dFvmkC
وتابعت: "على هذا النحو، أدركنا أن إحدى الفوائد المحتملة لـ"Lyna" يمكن أن تكون تسليطها الضوء على هذه المجالات، التي تثير قلق أطباء الأمراض، لمراجعة وتحديد التشخيص النهائي".
ويذكر أن الذكاء الاصطناعي أصبح شائع الاستخدم في كل مجالات الطب والرعاية الصحية.
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