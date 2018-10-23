علماء أمريكيون يكتشفون سبب البكاء في الرحلات الجوية

عرضت مجموعة من الخبراء والمختصين الأمريكيين الأسباب التي تدفع المسافرين للبكاء في رحلاتهم الجوية.

فبحسب دراسة قامت بها مجموعة من الخبراء ونشرتها شبكة "سي إن إن"، فإن الرهاب يعتبر أحد أهم العومل والأسباب التي تدفع المسافرين للبكاء في الرحلات الجوية،

© AP Photo / Koji Sasahara "دروس البكاء" تحظى بشعبية واسعة في اليابان

حيث يتعرض المسافرون من مختلف الأعمار والأجناس لمختلف اضطرابات القلق، ومنها رهاب الأماكن المكشوفة.

ويقول الدكتور، روبرت كيغلي، نائب الرئيس لإحدى كبرى الشركات الطبية في العالم، بأن الخوف والاكتئاب هما من العوامل المسببة للبكاء.

وأضاف كيغلي، بأن نقص الأوكسجين في الطائرة يدفع المسافرين للبكاء في بعض الأحيان.

وتحدث عن المسافرين الذين يلجؤون للكحول خلال الرحلات الجوية، للتخفيف من القلق، وليذكر الطبيب بالمخاطر المنطوية على هذا الأمر، فالكحول مثل نقص الأوكسجين، الأمر الذي يمكن أن يجعل الإنسان أكثر عاطفية.

وبحسب الخبراء، فإن السفر وحيدا يزيد من الأرق، بالإضافة لوداع الأقارب والأحباء الذي يعتبر عاملا إضافيا للبكاء.

ويقول اختصاصي في علم النفس، الدكتور جودي دي لوكا، بأن المسافة الضيقة والصغيرة لوضع الأرجل قد تزيد من حالة القلق.