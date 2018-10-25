إقرار أول دواء لأشهر أمراض العصر منذ 20 عاما

أصبح الآن لمن يعانون من مرض الإنفلونزا بشكل متكرر أملا جديدا لتخفيف أعراضه والقضاء عليه، بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الأربعاء، على أول دواء لعلاج الفيروس الذي يعد أشهر أمراض العصر، منذ 20 عاما.

وتم الموافقة للدواء الجديد "زوفلوزا"، والذي يعتبر أول علاج جديد للإنفلونزا تقره إدارة الاغذية والعقاقير منذ قرابة 20 عاما، بحسب بيان صادر من الدكتور سكوت غوتليب، المفوض في إدارة الغذاء والدواء، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشار غوتليب، أن مضاد الإنفلونزا يتم منحه للمريض بعد تقديم وصفة طبية، ويؤخذ عن طريق الفم، بجرعة واحدة فقط.

ودواء "زوفلوزا"، مخصص للمرضى الذين يبلغون من العمر 12 عاما وما فوق، والذين يعانون من أعراض إنفلونزا (بما في ذلك الأمراض التنفسية) لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، وأن الدواء في إمكانه تقليل هذه الأعراض ومدة المرض، وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية دواء "زوفلوزا"، بعدما أثبت فاعليته في شفاء ألف و832 مريضا، خلال 48 ساعة فقط من إصابتهم بالإنفلونزا.

وتم اكتشاف دواء "زوفلوزا" للمرة الأولى من قبل شركة "شيونوغي" اليابانية، وتم الموافقة عليه في شهر فبراير/شباط من قبل وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية لعلاج أنواع الإنفلونزا "إيه" و"بي" لدى المرضى البالغين والأطفال.

وسيتوافر الدواء في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسابيع القادمة، وتبلغ تكلفته 150 دولارا، ولكن بالنسبة للمرضى الذين لديهم تأمين تجاري، فإنه يغطي تكلفة الدواء، ويجعلهم يدفعون أقل من 30 دولار فقط مقابل الدواء، بعد استخدامهم لقسيمة متاحة على موقع الشركة على شبكة الإنترنت.

أما عن أبرز الأعراض الجانبية بعد تناول الدواء، فهي الإسهال والتهاب الشعب الهوائية، وفقا لبيان من الإدارة الحكومية الأمريكية.