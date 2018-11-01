علماء يتوصلون للعلاقة بين إزالة الزائدة الدودية ومرض "باركنسون"

توصلت مجموعة من الباحثين السويديين إلى علاقة مهمة بين إزالة الزائدة الدودية والإصابة بمرض "باركنسون".

نشرت مجلة "Science Translational Medicine" نتائج البحث الذي توصل له العلماء السويديون، والذي ربط ما بين إزالة الزائدة الدودية والتقليل من خطر الإصابة بمرض "باركنسون".

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قام الباحثون بتحليل بيانات لـ1.7 مليون مواطن سويدي، في آخر خمسين عاما، ولاحظ الباحثون بأن من أزال الزائدة الدودية كان أقل إصابة بمرض "باركنسون" بنسبة وصلت لأقل من 19,3في المئة.

ووفقا للباحثين فإن وجوج بروتين يعرف باسم "alpha synuclein" في الزائدة يلعب دورا كبيرا في تطور مرض "باركنسون".

حيث من الممكن إنتقاله للدماغ عبر الجهاز الهضمي مما يؤدي لتدمير خلايا الدماغ.

هذا ويعد مرض "باركنسون" اضطرابا يحدث تدريجيا في الجهاز العصبي ويؤثر على الحركة.

يتطور تدريجيا، وأحيانا يبدأ برعاش ملحوظ في إحدى اليدين، ولكن رغم أن الرعاش يعد العلامة الأكثر شيوعا لمرض "باركنسون"، يتسبب الاضطراب أيضا عادة في حدوث تصلب أو بطء في الحركة.