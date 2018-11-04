اكتشاف بقايا ديناصور غير معروف سابقا في الأرجنتين

اكتشف العلماء عظام ديناصور من نوع غير معروف في مقاطعة نيوكوين الأرجنتينية، ونسب الخبراء الديناصور إلى مجموعة من الصربوديات - آكلات الأعشاب ذات رقبة وذيول طويلة.

وقد وجد فريق البحث، الذي ضم خبراء من إسبانيا والأرجنتين، أن الديناصور عاش قبل حوالي 110 مليون سنة. كان يسمى النوع غير المعروف Lavocatisaurus agrioensis.

© AFP 2018 / Don Emmert اكتشاف بقايا أقدم ديناصور عملاق معروف في الأرجنتين

وحدد على أنه كان آكل أعشاب، كان يمشي على أربعة أرجل، وكان لديه عنق طويل وذيل طويل، إذ يبلغ طول الديناصور حوالي 12 مترا. علاوة على ذلك، وجد عدد من علماء الآثار بقايا ديناصوران آخران، يفترض أنهما كانا يافعان.

ونشر الموقع العلمي Acta Palaeontologica Polonica الدراسة الكاملة عن الديناصورات.

تجدر الإشارة إلى أن مكان اكتشاف عظام الزواحف المنقرضة كان في السابق صحراء، وهي ليست موطنا جيدا للديناصورات.