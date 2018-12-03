خطأ جسيم يرتكبه مستخدمو الهواتف المحمولة عند الشحن

وقالت كيلي ويلكرسون، الخبيرة في مجال التكنولوجيا، إن مستخدمي الهواتف المحمولة وخاصة هواتف آيفون، لديهم عادة سيئة عند فصل الشاحن عن الهاتف، وهي أنهم يجذبون طرف الكابل من نهاية السلك الموصل وليس من الجزء البلاستيكي الصلب، حسبما ذكر موقع hefinds.
في سياق آخر، كشفت شركة "آبل"، الأربعاء الماضي، عن أكثر هواتفها "آيفون" مبيعا خلال 2018.
وأعلن نائب رئيس تسويق المنتجات، غريغ غوسوياك، في "آبل"، عن أن "آيفون إكس آر"، هو الهاتف الأكثر مبيعا وانتشارا وشعبية في "آبل"، في الوقت الحالي، وفقا لتصريحاته لـ"رويترز".
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