العثور على عملة ذهبية نادرة من فترة الحروب الصليبية في إسرائيل (صور)

عثر العلماء، أثناء عمليات التنقيب في شمال إسرائيل، على عملات نادرة عمرها يزيد عن 900 سنة، ويعتقد أنها تعود إلى فترة العصور الوسطى خلال الحروب الصليبية.

أعلنت هيئة الآثار الإسرائيلية، يوم الاثنين، عن العثور على جرة صغيرة من البرونز تحتوي على 24 قطعة من الذهب. ووفقا للهيئة، تم العثور على القطع النقدية الأثرية بين حجرين بالقرب من بئر عمره حوالي 900 سنة، حيث يعود إلى فترة العباسيين والفاطميين.

© Photo / Israel Antiquities Authority / Yaakov Shimdov العثور على عملة ذهبية نادرة من فترة الحروب الصليبية في إسرائيل

وقال المسؤول عن أعمال التنقيب العالم، بيتر جندلمان، وزميله محمد خطار، إن القطع النقدية تعود إلى نهاية القرن الحادي عشر.

وجاء في بيان للهيئة: "هذا يسمح بربط الكنز بفتح الصليبيين لمدينة قيسارية في عام 1101، وهي واحدة من أكثر الأحداث الدرامية في تاريخ العصور الوسطى للمدينة".

© Photo / Israel Antiquities Authority / Yaakov Shimdov العثور على عملة ذهبية نادرة من فترة الحروب الصليبية في إسرائيل

وقال الخبير في العملات، روبرت كول: "وفقا لمصادر حديثة، فقد قتل معظم سكان مدينة قيسارية على يد جيش بالدوين الأول (1100-1118)، ملك الصليبيين في القدس. ومن المعقول جدا أن مالك الكنز وعائلته قد ماتوا نتيجة للمجزرة أو بيعوا في العبودية، وبالتالي لم يتمكنوا من الرجوع واستخراج الذهب". وأضاف: "كانت عملة واحدة أو اثنتين من هذه العمل تعادل راتب سنوي لمزارع في ذلك الوقت، لذا يبدو أن الشخص الذي أخفى الكنز كان على الأقل ثريا أو يعمل بالتجارة".