بالصوت... لأول مرة في التاريخ تسمعون صوت الرياح على سطح المريخ

نشر رئيس وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، جيم برايدنشتاين، على صفحته في موقع "تويتر" شريطا لفيديو قال إنه يتضمن تسجيلا لصوت الرياح على سطح الكوكب الأحمر المريخ.

وبالتالي يعتبر ما نشره رئيس "ناسا" أول صوت على سطح المريخ يتمكن الناس من سماعه. وتم تسجيله من المكان الذي تتموضع فيه المركبة التي تم إرسالها وحطت على سطح المريخ قبل أيام عديدة.

BREAKING: Humans have never before heard the sound of wind on Mars until now! Listen to #SoundsOfMars as recorded by @NASAInSight as Martian winds swept over our lander. Best with headphones or a subwoofer. https://t.co/VreQxcAnAM pic.twitter.com/yd98NgZgR3 — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) December 7, 2018

​يشار إلى أنه تم إرسال المركبة "مارس إنسايت" إلى سطح المريخ وقامت بتسجيل مقطعا صوتيا لهبوب الرياح من المكان الملاصق لهبوطها.

كما نشرت "ناسا" صورا بالغة الدقة والوضوح لسطح كوكب المريخ، بعد وصول المركبة في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.