أول صور مسربة لمفاجأة "سامسونغ" التي "لا تنسى" تكشف عن صدمة

كشفت تقارير صحفية عن أول صور مسربة من مفاجأة شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية المرتقبة.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريرا عن الصور الأولية لهاتف سامسونغ المرتقب "غلاكسي إس 10".

© AP Photo / Richard Drew صدمة لـ"سامسونغ" بعد تغريدة مسؤول التواصل الاجتماعي عن "غالاكسي نوت 9"

وأشار الموقع التقني إلى أن الهاتف الجديد سيأتي بتصميم "لا ينسى" وفقا لما روجته الشركة الكورية الجنوبية.

كما سيدعم تصميم "غلاكسي إس 10" الجيل الخامس من أنظمة الاتصالات اللاسلكية.

ولكن التغييرات الأكبر، التي كانت بمثابة صدمة لعدد كبير من عشاق هواتف "سامسونغ" هو التغييرات الأساسية التي جاءت في كاميرا "غلاكسي إس 10".

ويظهر من الصور المسربة أن سامسونغ اعتمدت في هاتفها "غلاكسي إس 10" على فكرة "النتوء" أو "Notch"، في الكاميرا الأمامية، التي سبق وأطلقتها شركة "أبل" الأمريكية في هواتفها "آيفون"، والتي تعتمد على فكرة وجود تجويف يحوي الكاميرا في وسط ومنتصف الواجهة الأمامية للهاتف، وهو ما كان يصيب عدد كبير من المستخدمين بالضيق.

ولكن سامسونغ غيرت مكان "النتوء" نم منتصف أعلى الشاشة إلى أقصى يمين الواجهة الأمامية للهاتف.

Samsung Galaxy S10 rumor hints at a corner notch https://t.co/fnkZKcLOjY pic.twitter.com/m6soIjbt47 — Connor Morrison (@SEEMOREDigital) December 10, 2018

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وتظهر أيضا الصور المسربة وجود حماية مضاعفة للشاشة اللمسية الخاصة بـ"غلاكسي إس 10".

ومن المتوقع أن تطلق "سامسونغ" النسخة الجديدة من هاتفها "غلاكسي إس 10" في شهر فبراير/شباط لعام 2019 المقبل.

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وأوضحت التقارير أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق 3 طرازات من "غلاكسي إس 10" سيتراوح قياس الشاشة فيهم بين 5.8 بوصة إلى 6.4 بوصة.