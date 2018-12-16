مهندس يطور "روبوت ليوناردو دا فينشي" عمره أكثر من 500 عام (فيديو + صور)

ابتكر المهندس، روبرت سابودا، يد رسم ليوناردو دا فينشي، حيث يمكنها رسم أي شيء، وتحتاج فقط إلى برمجة أقراص مسننة خاصة وتدويرها.

وبدأ المهندس سابودا المشروع بعد طلب من "جمعية الروبوت ليوناردو دافنشي" وهي مجموعة من المتحمسين الذين يعيدون إنشاء أفكار المخترع، وفقا لموقع "techcrunch".

قبل ذلك بفترة وجيزة، اكتشف الباحثون أن روبوت دا فينشي لا يمكنه فقط الوقوف والجلوس وتحريك ذراعيه وقرع الطبول، ولكنه يرسم أيضا.

وقرر المهندس إعادة إنشاء هذا الجزء الخاص من الروبوت وصمم يد تستطيع الرسم، واستغرق المشروع عاما كاملا، حيث درس روبرت سابودا مخططات دافنشي ورسم مخطط تقريبي للروبوت، والذي يتكون تقريبا من الخشب.

وأطلق المهندس على اليد اسم "Drawmaton"، ويقوم بجمع التبرعات عبر موقع "Kickstarter" ليتمكن من إنشاء نسخ جديدة من الروبوت، وقد جمع أكثر من 15 ألف دولار خلال أقل من شهر ونصف.

Now that da Vinci's machine has been brought back to life, we're also working on a digital program so you can create your own images for the machine to draw.

.https://t.co/99QmaOfB3t pic.twitter.com/ihqyb8b4ol — Da Vinci's Drawmaton (@drawmaton) November 15, 2018

ويعتبر المهندس مشروعه هو أول تجسيد لجهاز كمبيوتر، وذلك يمكن برمجة الكمبيوتر عن طريق أقراص خشبية فقط. ووفقا له، فإن "الكمبيوتر" يعمل فقط في وضع "القراءة" ويمكنه تخزين كيلوبايت واحد من المعلومات.