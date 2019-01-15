نجاح أول اختبار بيولوجي في تاريخ البشرية على سطح القمر

بعد نجاح المسبار الصيني "تشانغ آه-4" في الهبوط على الجانب المظلم للقمر، أجرى المسبار أول تجربة بيولوجية في تاريخ البشرية على سطحه.

فبحسب التلفزيون الصيني الحكومي، فقد تمكن المسبار من إجراء تجربة بيولوجية على سطح القمر المظلم.

التجربة تمثلت بتجريب زراعة عدد من بذور القطن والبطاطا بالإضافة لذبابة الفاكهة والخميرة.

وبحسب الصور، فإن بذور القطن أخذت بالنمو وظهرت براعمها بشكل واضح، الأمر الذي يدل على نجاح أول تجربة بيولوجية في تاريخ البشرية على سطح القمر.

ووصف القائمون على المشروع بأن نجاح نمو بذور القطن في ظروف قاسية، حيث تنعدم فيها الجاذبية بالإضافة للإشعاعات الكونية الكبيرة المنتشرة في أرجاء الفضاء يمثل نجاحا تاريخيا للبشرية.

ويعتبر المسبار الفضائي "تشانغ آه-4"، محطة قمر ثابتة ومركبة فضائية في آن واحد، وتم إطلاقها في السابع من ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم، من مركز شيتشانغ للملاحة في مقاطعة سيشوان الجنوبية الغربية.

وتم إرسال صور بانورامية في وقت سابق من اليوم.