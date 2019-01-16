علماء يطورون طريقة جديدة وفعالة لتعاطي الأدوية

طورت مجموعة من العلماء الروس والأستراليين طريقة جديدة لتعاطي الأدوية للاستفادة من موادها الفعالة بشكل شبه كامل.

تحدث أحد الأطباء المشاركين في البحث الطبي لصحيفة "إزفيتسيا" الروسية، وهو سيتشسينوف يوري أنيسيموف، أستاذ في قسم العلوم الطبيعية في جامعة غريفيث، والباحث في معهد الطب الجزيئي.

وقال بأن الطريقة الجديدة المستخدمة ستكون عن طريق تعاطي الأدوية على الطبقة العلوية للجلد باستخدام أقراص يتم تعاطيها بشكل منتظم بعد تناول الطعام وتمر عبر الجهاز الهضمي و الأوعية قبل أن تدخل الدورة الدموية.

وبحسب القائمين على البحث، فإن هذه الطريقة ستكون أكثر فعالية ولن تسبب الحساسية أو الألم للمرضى.

فأما الطريقة المتبعة فتتم من خلال استخدام لصاقة خاصة صغيرة الحجم تلصق على الجلد ويتم تعبئتها من الدواء المطلوب، ليفرز في مجرى الدم في فترة زمنية محددة.

وبحسب القائمين، فإن هذه الطريقة تتميز بشكل كبير عن طريقة حقن الإبر.

فمرضى السرطان والتهاب الكبد سيتمكنون من استخدامها وبالتالي توفير الكثير من الأموال على حساب الحقن المكلفة.