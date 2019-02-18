خبراء يكشفون طعاما يخلصك من الدهون الزائدة

تشكل الدهون الحشوية أو العميقة التي تتراكم في التجويف البطني بجانب الأعضاء الحيوية خطورة على الجسم، بحسب "إكسبريس يو كي" نقلا عن المصدر.

7 Proven Ways To Lose Stubborn Belly Fat https://t.co/PTtbO5JH8P pic.twitter.com/W17W7a2Zzq — Anderson Ismael (@Ismaelgmc008) February 18, 2019

ولاحظ العلماء أن نظام غذائي مع كمية كبيرة من البروتين يمكن أن يساعد للتخلص من احتياطيات الدهون غير الضرورية، فهذا النظام يمكن أن يسرع عملية التمثيل الغذائي وتقليل الرغبة في الطعام بنسبة 60 %.

بهذا الصدد نصح خبراء التغذية بتناول البيض والصدر والتونة والعدس الأحمر واللوز والفاصولياء البيضاء.

ومع ذلك، يوصي الخبراء بالتخلي عن الكربوهيدرات السريعة والحلويات، وكذلك تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، وإذا أضيف إلى ذلك تمارين رياضية معتدلة، يمكن بالفعل تحسين النتيجة.

ثم أشار الخبراء أن محاولة إزالة دهون البطن في الصالة الرياضية لا جدوى منه تقريبا، فالرياضة تساعد على إزالة الدهون من اليدين والظهر والصدر أولا وثم من الفخذين والبطن.

في سياق آخر، تلقى حمية "كيتو" الغذائية رواجا كبيرا في العالم مؤخرا، ذلك لأنها تتيح لمن يتبعوها تناول الدهون والسكريات فقط، وعلى الرغم من نتائجها المثمرة، إلا أن دراسة أمريكية حديثة كشفت عن تحذيرات خطيرة منها.