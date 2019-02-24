إمكانيات جبارة في هاتف واحد لأول مرة (صور)

كشفت تقارير صحفية عن هاتف ذكي يجمع لأول مرة إمكانيات جبارة عديدة.

وأشار موقع "أندرويد هيد لاين" التقني المتخصص إلى أن شركة "يو وان فون" الصينية الرائدة، ستكشف النقاب عن نسخة متميزة من هاتفها الأحدث "تي 3"، ضمن فعاليات مؤتمر الجوال العالمي المقام في مدينة برشلونة الإسبانية.

ودعمت الشركة الصينية الرائدة هاتفها الجديد بكاميرات جبارة، حيث زودته بكاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل تجعلها تلتقط صورة "سيلفي" مثالية.

كما زودت "تي 3" بكاميرا خلفية ثلاثية وصفتها بالجبارة، حيث تأتي عدستها الأولى بدقة 48 ميغابيكسل، فيما جاءت عدستها الثانية بدقة 16 ميغابيكسل، أما العدسة الثالثة تأتي بتقنية فريدة من نوعها لالتقاط الصور ثلاثية الأبعاد.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجبار بمعالج من نوع "هيليو بي 90 إس أو سي"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

ويأتي هاتف "تي 3" بشاشة لمسية فائقة الدقة بقياس 6.3 بوصة، وبطارية بسعة 4200 ميللي أمبير في الساعة.

Ulefone наделит новый флагман T3 мощной камерой, 8/256 Гб памяти и батареей 4200 мАч https://t.co/L80AjFuDlt pic.twitter.com/Z6aEVTAv0p — superplanshet.ru (@superplanshet) February 21, 2019

كما يدعم الهاتف، الذي يعمل بنظام تشغيل "أندرويد 9.0"، بخاصية الشحن اللاسلكي والشحن السريع.

Esto es lo que conocemos del Ulefone T3 días antes de su presentación https://t.co/3j81vW4Pmx pic.twitter.com/EkGNSiXXkv — Comprar.com (@Comprarpuntocom) February 19, 2019

ولم تكشف الشركة الصينية عن السعر المتوقع للهاتف الجديد، لكن التقارير أشارت إلى أنه سيكون تنافسيا بصورة كبيرة جدا.