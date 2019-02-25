5 كاميرات و240 ميغابيكسل... هاتف نوكيا يفاجئ الجميع (صور وفيديو)

فاجأت شركة "إتش إم دي" الفنلندية المطورة لهواتف "نوكيا"، جميع منافسيها في سوق الهواتف الذكية العالمي، بإطلاقها هاتفا جديدا الأول من نوعه.

وجاء إعلان "نوكيا"، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسباني، بكشفها عن هاتفها "نوكيا بيرو فيو" الجديد، الذي يتمتع بقدرات تصوير "خارقة" غير مسبوقة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

© Sputnik . Maria Sibiryakova تسريب فيديو لهاتف نوكيا الجديد صاحب الكاميرات الخمس

ودعمت " نوكيا " هاتفها لأول مرة في العالم بخمس كاميرات تعمل معا، يمكنها التقاط صور تصل دقتها إلى 240 ميغابيكسل.

كما دعمت "نوكيا" أيضا بمنظومة تصوير جديدة من نوع "بيور فيو" المزود بأجهزة استشعار خاصة يمكنها "امتصاص الضوء"، والتي يمكنها أن تلتقط صورا أكثر نقاء بنحو 10 أضعاف من أي هاتف آخر.

كما يمتلك هاتف "نوكيا" بتقنيات للذكاء الاصطناعي لدمج بيانات الكاميرات الخمس للالتقاط صورة مثالية.

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والمفاجأة الأخرى، هي ثمن هاتف "نوكيا بيور فيو"، الذي يصل إلى 699 دولار أمريكي.

The Nokia 9 PureView has five cameras and a lot to prove https://t.co/2bqUaSw0nt pic.twitter.com/VPBiZvG5OX — The Verge (@verge) February 24, 2019

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كما كشفت "نوكيا" النقاب أيضا عن هاتف جديد من نوع "نوكيا 210" ببطارية خارقة يمكنها أن تدوم لشهر كامل، علاوة على سعره المفاجئ الذي يصل إلى 35 دولار أمريكي.

MWC 2019: Nokia 9 PureView With Five Rear Cameras Launched, All The Details pic.twitter.com/XWhxzQmYDs — MUKESH KUMAR (@mkwebdeveloper) February 25, 2019

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وأطلقت نوكيا كذلك "نوكيا" هاتف جديد من نوع "نوكيا 1 بلس" يعمل بنظام "أندرويد غو" سعره يصل إلى 99 دولار أمريكي.