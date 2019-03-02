تسجيل
14:59 02 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    عارضة أزياء تقدم مجموعة أزياء منتجع الصيف 2019، من تصميم (Gauri and Nainika) في إطار أسبوع الموضة في مومباي، الهند 30 يناير/ كانون الثاني 2019

    دراسة تحذر النساء من تكبير وزراعة الأرداف

    © AFP 2018 / Sujit Jaiswal
    علوم
    انسخ الرابط
    0 10

    حذرت أول دراسة علمية من نوعها، النساء من اللجوء إلى تكبير حجم أردافهن، بزرع السيليكون، وذلك لاحتمالية إصابتهن بمرض قاتل ومميت.

    وأشارت الدراسة الصادرة من جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، إلى أنه المحتمل أن تصاب النساء اللاتي يزرعن مؤخراتهن، للإصابة بسرطان نادر في الدم، وذلك بعد مرور عام من إجراء العملية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

    حصاد زراعة حبوب
    © Sputnik . Pavel Lisitsyn
    الحبوب الكاملة تساعد في الوقاية من سرطان الكبد
    وأشار معدو الدراسة في بحثهم، إلى أن امرأة في منتصف عمرها، تم تشخيص إصابتها بما يعرف بورم الخلايلا الكبيرة المتحولة اللمفاوي، بالإضافة إلى اكتشاف أورام على رئتيها، وذلك بعد عام من زراعة أردافها.

    وتعقيبا على نتائج الدراسة، قال الدكتور آلان ماتاراسو، رئيس الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل، إنه "من المنطقي" أن تحمل زراعات الأرداف نفس المخاطر المحتملة من زراعة الثدي.

    وأوضح ماتاراسو إن مخاطر إصابة المرأة بسرطان الدم اللمفاوي تزداد بعد 8 سنوات من إجراءها جراحة زراعة الثدي، وذلك بسبب نوع المادة المزروعة في صدرها، والمدة التي تستغرق لإجراء الزرع، لافتا إلى أن الالتهابات والوراثة من أبرز عوامل الخطر في الإصابة بالمرض القاتل.

    ولكن أكد ماتاراسو، أنه من حسن الحظ، أن غالبية عمليات تكبيرات الأرداف تتم في الوقت الحالي، عن طريق إعادة تشكيل المنطقة حول الأرداف من خلال شفط الدهون.

    وبحسب خبراء التجميل، فإن "المؤخرة البرازيلية" من أكثر الأنواع شيوعا بين النساء في خلال العشرين عاما الماضية، والتي تقوم فكرتها على شفط الدهون من الظهر والبطن والفخذين، ثم ضخها في المؤخرة لتكبير حجمها.

    ومن أبرز أسباب انتشار "المؤخرة البرازيلية"، هي أنها تعتبر خيار أكثر أمانا بين النساء، إذ احتمالية تسببها في نقل عدوى ضئيلة، ولكنها قد تصيب بجلطات دموية، في حال أن تم حقن الدهون في مكان خاطئ.

    ولكن مازالت عمليات زراعة السيليكون رائجة أيضا، خاصة بين المريضات النحيفات، اللاتي لا يملكن الكثير من الدهون لاستخلاصها.

    ويبلغ سعر زراعة السيليكون أو "المؤخرة البرازيلية" الطبيعية، 4500 دولار أمريكي.

    وتلجأ أكثر من 20 أمريكية في الولايات المتحدة لتكبير أردافهن سنويا، لكي يصبحن متشبهات بالعديد من مشاهير هوليوود، من بينهن عارضة الأزياء، كايلي جينر.

    ومن المنتظر أن تقرر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، خلال الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتم حظر زراعة الأرداف، بسبب وجود مخاطر صحية من إجرائها.

    انظر أيضا:

    الحبوب الكاملة تساعد في الوقاية من سرطان الكبد
    علماء يكشفون عن أطعمة تؤدي إلى سرطان الرئة
    الكشف عن خلطة تعالج سرطان الثدي
    "ديزني" تخرج عن المألوف وتحقق أمنية مريض سرطان قبل وفاته بأشهر
    علماء روس يستخدمون فيروسا لقتل سرطان الدماغ
    الكلمات الدلالية:
    جراحة تجميلية, سرطان الدم, عمليات تجميل, علوم, صحة, طب, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء لدار تصميم Dolce & Gabbana لمجموعة خريف/ شتاء 2019/2020 في ميلانو، إيطاليا 24 فبراير/ شباط 2019
    قطار "انتصار سوريا" في روسيا وإشعال فتيل بين الهند وباكستان... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شو هالسلحفاة الغريبة!
    سلحفاة "داعشية" مشبوهة في العراق
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك