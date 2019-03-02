قريبا... طباعة اللحم أو السمك في محطة الفضاء الدولية

يمكن لمؤسسي الطابعة الحيوية الفضائية "3D Bioprinting Solutions" إرسال خلايا من لحم البقر أو السمك إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب على طبع اللحوم الكاملة منها في أغسطس/آب القادم.

وقال الشريك الإداري للشركة لوكالة "سبوتنيك"، يوسيف حسواني "نريد أن نرسل خلايا عضلية، وسنراقب كيف ستجري التجارب التحصيرية في ظروف فضائية. من المحتمل جدا أن يكونوا جاهزين للإطلاق".

ووفقا له، تعمل الشركة حاليا مع ثلاث شركات أمريكية وأخرى إسرائيلية تعمل في تطوير تقنيات لإنتاج عدد كبير من الخلايا الحية مثل لحوم البقر وسمك التونة والسلمون.

وتقوم الشركة الآن بالحصول على عينات من الخلايا من الشركاء لاختبارها. حيث يجب أن تظهر الاختبارات أي من العينات مناسبة للعمل على الطابعة الحيوية الموجودة على محطة الفضاء الدولية.

وسيتم تعبئة العينات المختارة في كويب مختبري خاص وإرسالها إلى المحطة. وخلال التجربة، يجب أن يحصل العلماء على هياكل عضلية من الخلايا المرسلة.

وأكد حسواني أنه سيتم إرسال مواد اصطناعية قائمة على السيراميك إلى المحطة للحصول على أنسجة عظمية.