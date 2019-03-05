علماء يكتشفون "حلقة" يمكنها تدمير السرطان

ونشر معهد أبحاث السرطان في لندن، تقريرا حول البحث العلمي الجديد، الذي أعده باحثون حول اكتشاف "حلقة" في الحمض النووي للإنسان يمكنها أن تلعب دورا فعالا في الوقاية ومنع الإصابة بأي أورام سرطانية.
واكتشف الباحثون أن حلقة "كوهيسين" يمكنها حماية الحمض النووي، وإصلاح أي خلل يمكن أن يؤدي إلى انتشار الأورام السرطانية في جسد الإنسان.
وأشار البحث العلمي الجديد، إلى أن حلقة كوهيسين، تتكون من عدة بروتينات تعمل معا على تثبيت خيوط الحمض النووي مثل "الحبل" المتماسك، وتمنح تدمره وانحلاله.
واكتشف الباحثون أن معظم انتشار الأورام السرطانية، يتم عن طريق تحور هذه الحلقة إلى مواد جديدة تؤدي إلى تدمير "الحبل" وبنية الحمض النووي بشكل كبير.
لذلك وجد الباحثون أن تثبيت حلقة "كوهيسين" يمكن أن يساعد بصورة أكبر في الوقاية وحماية الجسم من أي أورام سرطانية.
Cohesin: a glue for DNA https://t.co/hRVW9KHqJ9 pic.twitter.com/SC4dn9KWqn— EMBL (@embl) August 29, 2018
وقالت جيسيكا داونز، قائدة الفريق البحثي إن تلك الحلقة يمكن أن تلعب دورا حاسما في الوقاية من السرطان، كما أن تثبيتها يمكن أن يساهم بصورة أكبر في ردع أي طفرات تطرأ على بروتينات كوهيسين، وتؤدي إلى انتشار الأورام السرطانية.
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