إيلون ماسك يشيد بصناعة صواريخ الفضاء الروسية: الأفضل في الوقت الحالي

وصف مؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية، إيلون ماسك، صناعة الصواريخ الروسية، ومحركاتها بأنها الأفضل في العالم في الوقت الحالي.

وكتب ماسك على حسابه بموقع "تويتر": "روسيا لديها هندسة صواريخ ممتازة وأفضل المحركات التي تحلِّق حاليا.

وأضاف: "ستكون النسخة القابلة لإعادة الاستخدام من صواريخ أنغارا ممتازة".

Russia has excellent rocket engineering & best engine currently flying. Reusable version of their new Angara rocket would be great. https://t.co/6RLvf5R4ni — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2019

تأتي تصريحات ماسك ردا على مقالة لموقع Ars Technica الأمريكي، ارفقها بتغريدته، تقول إن المركبة الفضائية الروسية "سويوز" لا يمكنها منافسة مركبة "سبيس إكس دراجون" الأمريكية.

يذكر أن المركبة الفضائية الأمريكية دراجون-2 تم إطلاقها إلى محطة الفضاء الدولية في 2 مارس/آذار ورست في 3 مارس/آذار.

ومن المقرر أن يجري فصلها وبدأ هبوطها في المحيط الأطلسي في 8 مارس/آذار.

وكان رئيس مؤسسة روس كوسموس، دميتري روغوزين، أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني أن روسيا تعمل على تطوير صواريخ جديدة من طراز "أنغارا".

ويشار إلى أن صواريخ "أنغارا-A5V" ستكون قادرة على نقل حمولات إلى الفضاء تصل إلى 35 طنا، أي أكثر من منافساتها الأمريكية "أطلس-5" بـ6 أطنان تقريبا، ومن صواريخ "أريان" الأوروبية الثقيلة التي تحمل 16 طنا فقط.