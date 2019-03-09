لماذا يشتد المرض مساء أكثر من النهار

وإلى جانب هذا، فإن الكورتيزول يساعد جهاز المناعة على العمل بشكل صحيح ويقلل من الالتهابات، وبعبارة أخرى، فإنه يساعدك على محاربة العدوى والمرض.
ولكن عندما يتم ضخ المزيد من جرعات الكورتيزول في الدم خلال الفترة النهارية، فإن هذا يؤدي إلى تثبيط جهاز المناعة لديك، وهو ما يجعل خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى، تكون أقل نشاطا خلال اليوم، وفي الليل يصبح الكورتيزول في أقل مستوياته في الدم، ونتيجة لذلك، تقوم خلايا الدم البيضاء باكتشاف العدوى في جسمك بسهولة في هذا الوقت، ما يسبب الإصابة بأعراض مثل الحمى والقشعريرة أو التعرق، ولذلك أنت تشعر بالألم أثناء الليل.
عوامل أخرى
كما أنه هناك عدة عوامل أخرى يجب مراعاتها، وهي الاختلافات الطبيعية التي نمر بها أثناء النهار والليل، فمثلا تلعب وضعية جسدك، دورا كبيرا في إصابتك بالأمراض، فكلما كنت راقدا على ظهرك تزداد لديك فرص الإصابة بالبرد والإنفلونزا، بينما إبقاء الجسم في وضع مستقيم يمكن أن يحدث فارقا في التنفس، وسيساعدك على تنظيف أنفك من المخاط.
كما أن انشغالاتك اليومية والانتقال من مهمة إلى أخرى لا يمنح الكثير من الوقت للإصابة بالأمراض، بينما في الليل، تميل إلى التهدئة والاسترخاء، وهذا هو الوقت الذي يبدأ فيه جهاز المناعة الخاص بك في العمل.
نصائح لمساعدتك على مكافحة المرض
— حافظ على رطوبتك: إن شرب السوائل هو أفضل شيء يمكنك القيام به، مع الحصول على الكثير من النوم، وهذا سيساعدك على التخلص من العدوى أو البكتيريا التي تهاجم جهازك المناعي وكذلك التعافي بشكل أسرع.
— كن مستعدا دائما: احرص على توفير جميع الضروريات بالقرب منك أثناء نومك في الليل، مثل المناديل والأدوية والماء على طاولة السرير.
— دعم نظامك المناعي: من أجل تقوية نظامك المناعي ضد نزلات البرد والأنفلونزا، لابد من تناول فيتامين سي وشرب الشاي الساخن والحصول على الكثير من النوم، فكلها أمور يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة لديك.
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