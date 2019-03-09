الولايات المتحدة تطور روبوت لتنظيف الشوارع من الجليد

يجب أولا على مستخدم الروبوت أن يعبر ويسجل مسار الروبوت بأكمله على الكاميرات. بعد ذلك تسليم التسجيل إلى مركز العمليات الروبوتية. والمركز بدوره يعطي التسجيل لروبوت محدد. وتساعد مستشعرات مختلفة على السير في الطريق الصحيح، على وجه الخصوص مقياس السرعة والغيروسكوب والمغناطيسية. وإذا عثرت الكاميرات على أية عوائق في الطريق سيتوقف الروبوت تلقائيا وبعد ذلك يبلغ المركز الذي يرسل إرشادات كيفية تجاوز العائق، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

يتم تنظيف الثلج بمساعدة منظف دوار. يتم توزيع الملح ومزيل الصقيع وفقًا للبرنامج في الخزان الموجود خلفه. يمكن للمستخدمين مراقبة عملية العمل مباشر من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.