"إنه أمر مخيف"...ناسا تسجل "صوت" الكون (فيديو)

قدمت "ناسا" شريط فيديو سجلت فيه "موسيقى" الكون، تم إنشاؤه من بيانات الموجات فوق الصوتية.

قام العلماء بتحويل صور لمجموعة من المجرات التي التقطت بواسطة تلسكوب هابل باستخدام كاميرا Wide Field Camera 3 حيث تم تخصيص صوت لكل عنصر. حصلت النجوم والمجرات المدمجة على نغمات قصيرة وواضحة، بينما حصلت المجرات الحلزونية على أصوات طويلة ذات ارتفاعات متفاوتة.

وقالت ناسا: "ربما هذا النوع الأكثر غرابة من الموسيقى التي سمعتموها في وقت ما".

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وبدت الموسيقى لمستخدمي الإنترنت مخيفة جدا ولكن "ترفيهية".

وسأل المستخدم @rAsi0l: "هل تبدو فقط بالنسبة لي مخيفة بعض الشيء؟".

ووصفها أخرون بأنها "غريبة ومتوترة". وكتب @NoraNoragallego: "يبدو لي أن هذا التسجيل مخيف ويذكرني بالأصوات التي نسمعها عندما نكون تحت الماء".

وكتب @IFOS9000: "هذا أمر مثير للقلق قليلا".