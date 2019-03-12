"إنه أمر مخيف"...ناسا تسجل "صوت" الكون (فيديو)

قام العلماء بتحويل صور لمجموعة من المجرات التي التقطت بواسطة تلسكوب هابل باستخدام كاميرا Wide Field Camera 3 حيث تم تخصيص صوت لكل عنصر. حصلت النجوم والمجرات المدمجة على نغمات قصيرة وواضحة، بينما حصلت المجرات الحلزونية على أصوات طويلة ذات ارتفاعات متفاوتة.
وقالت ناسا: "ربما هذا النوع الأكثر غرابة من الموسيقى التي سمعتموها في وقت ما".
وبدت الموسيقى لمستخدمي الإنترنت مخيفة جدا ولكن "ترفيهية".
وسأل المستخدم @rAsi0l: "هل تبدو فقط بالنسبة لي مخيفة بعض الشيء؟".
ووصفها أخرون بأنها "غريبة ومتوترة". وكتب @NoraNoragallego: "يبدو لي أن هذا التسجيل مخيف ويذكرني بالأصوات التي نسمعها عندما نكون تحت الماء".
وكتب @IFOS9000: "هذا أمر مثير للقلق قليلا".
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