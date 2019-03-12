13 يوما فقط على 5 قنابل مدوية من "آبل"... منصة جديدة تماما في الطريق

ولم تكشف "آبل" أي تفاصيل عما سيدور في هذا المؤتمر، أو ما ستعلن عن الشركة الأمريكية.
وأوضح الموقع التقني أن الشركة الأمريكية، تنوي الكشف عن منصة جديدة تماما لعرض الفيديوهات مدفوعة الأجر عبر الإنترنت، والمتوقع أن تكون منافسا شرسا لخدمة "نتفلكس".
وتجهز "آبل" لتلك التقنية مجموعة من التعاقدات الكبرى، التي ستجعلها تقدم مواد تلفزيونية وسينمائية من مسلسلات وأفلام وبرامج تلفزيونية ووثائقية، منافسة لتلك المقدمة في "نتفلكس".
ولعل أبرز تلك المفاجأت هي تعاقد "آبل" مع شبكة "إتش بي أو" لبث مسلسلاتها وبرامجها، بجانب المواد التي ستكون من إنتاج الشركة الأمريكية نفسها.
كما أوضح الموقع أيضا أن "آبل" تنوي الكشف أيضا عن خدمة جديدة، ألا وهي خدمة "آبل نيوز" لعرض الأخبار بطريقة جديدة مبتكرة، والتي ستتيح لكل المستخدمين إمكانية الوصول إلى جميع المحتوى الإخباري لناشريها.
Apple confirms March 25th event, expected to announce new TV servicehttps://t.co/iCIITrmG7p pic.twitter.com/ARteduySXg— The Verge (@verge) March 11, 2019
كما ستعرض "آبل" أيضا جيلا جديدا من السماعات الذكية الخاصة بها "آبل بودز"، وجهاز الشحن اللاسلكي "آير باور".
وأشارت التسريبات إلى أن "آبل" قد تكشف أيضا عن حاسب لوحي جديد من حاساباتها "آيباد"، وأنه سيكون أصغر في الحجم ومتميزا في الإمكانيات.
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