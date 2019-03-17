لوحة مفاتيح "غوغل"... تميز صوتك وتنفذ أوامرك

كشفت شركة "غوغل" الأمريكية، عن تحديث جديد ثوري في لوحة المفاتيح الخاصة بها "جي كيبورد"، والتي ستمكنها من تمييز الأصوات وتنفيذ أوامر صاحبها فقط.

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن "غوغل" أضافت عدة تحديثات إلى لوحة مفاتيح "جي كيبورد" متاح حاليا فقط على هواتف "بيكسل" على أن يتم دعمه لباقي الهواتف في وقت لاحق.

وتعتمد التقنيات الجديدة في لوحة مفاتيح غوغل على "الذكاء الصناعي" دون الاتصال بالإنترنت، ما يمكنها من القيام بعدد كبير من المهام نيابة عن صاحبها.

#Google upgrades #Gboard keyboard with faster and more reliable #AI dictation.

The update is only available on Pixel phones now, but it should hit other devices in the future https://t.co/2mvk33gE9z via @verge pic.twitter.com/CnvD7V6y6b — Martin Holmes (@silverfox2) March 14, 2019

وتسمح تقنية "التمييز الصوتي" الجديدة للوحة المفاتيح "جي كيبورد" بكتابة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمدونات، عبر الأوامر الصوتية فقط، ومن دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأوضحت "غوغل" أن تلك الخاصية تدعم حاليا "اللغة الإنجليزية" فقط، ولكنها ستدعم قريبا اللغات الأخرى ومن بينها اللغة العربية.

كما أضافت "غوغل" أيضا تقنية جديدة يمكنها وصفها بغير المسبوقة، والتي ستمكن المستخدم من ترجمة أي نص إلى أكثر من 100 لغة في لحظات معدودة، وبدقة عالية، وعن طريق الأوامر الصوتية أيضا.