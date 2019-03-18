إجراء أول عملية جراحية على بعد آلاف الكيلومترات عن المريض (فيديو وصور)

أجريت عملية جراحية، يوم السبت الماضي، لمريض يعاني من مرض باركنسون باستخدام تقنية "5G" الجيل الخامس عن بعد ثلاثة آلاف كم عن المريض.

ولم يكن الأطباء بحاجة إلى التنقل من مكان إلى آخر لإجراء العملية، فقاموا بإجراء علاج جراحي يستند على زرع جهاز طبي يسمى "تنظيم الدماغ"، ويعمل على إرسال نبضات كهربائية إلى أجزاء معينة من الدماغ.

Doctor performs China's first 5G-based remote surgery on a patient suffering from Parkinson's disease pic.twitter.com/v8CokHLP3E — China Xinhua News (@XHNews) March 18, 2019

كما استخدم الهاتف العملاق الصيني في العملية "هواوي"، وهو من إنتاج أكبر شركة اتصالات في العالم "تشاينا موبايل"، بحسب الإعلام المحلي.

ثم استمرت العملية لمدة ثلاثة ساعات وتم التعامل مع الأدوات الجراحية على بعد 3 آلاف كيلومتر بدقة عالية عبر شبكة الجيل الخامس، ونجح في زرع جهاز تنظيم الدماغ للمريض.

5G based remote human surgery was completed using China Mobile (carrier) with Huawei —



Parkinson's disease "brain pacemaker" implant surgery. The patient is in Beijing & doctor is in Hainan(3000km apart) & the operation was performed by manipulating the 5G remote robot arm. pic.twitter.com/1GmovclzsT — Huawei Club (@ClubHuawei) March 16, 2019

حيث قال رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى هاينان، التابعة للجيش الصيني بمدينة سانيا الجنوبية، أجريت العملية أثناء وجودي في هاينان، بينما كان المريض المصاب بالباركنسون في بكين، وكان في حاجة ضرورية إلى الجراحة ولم يتمكن من الطيران إلى هاينان.

وتعد استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس في العمليات الجراحية ابتكار طبي حديث، يقلل من تكلفة الرعاية الطبية للمرضى، ويمكن سهولة الوصول إلى المرضى في المناطق النائية.

ولا تواجه شبكة الجيل الخامس تأخرا في بث الفيديو المباشر وتأخيرا في التحكم على غرار شبكة 4 جي.

ومرض باركنسون هو مرض شائع لدى المتقدمين في العمر وهو اضطراب في الدماغ يؤدي إلى ضعف الحركات الطوعية، فضلا عن الارتعاش والبطء والتصلب.