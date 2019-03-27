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13:24 27 مارس/ آذار 2019
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    جامعة جنوب الأورال

    الجامعة الذكية الروسية تدعو الطلاب العرب

    © Photo / South Ural State University
    علوم
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    أصبحت إحدى جامعات روسيا الرائدة وهي جامعة جنوب الأورال الحكومية جامعة SMART توحد بين القارتين الأوربية والآسيوية. واليوم تشغل جامعة جنوب الأورال مكانة مهمة في التصنيف الوطني والدولي وتندرج ضمن النخبة الدولية في مجال التعليم.

    يشار إلى أن خريجي الجامعة مرغوبين في أسواق العمل الروسية والعالمية. عن مقترحات وعروض الجامعة للطلبة الأجانب يتحدث رئيس الجامعة ألكسندر شيستاكوف لوكالة "سبوتنيك".

    رئيس جامعة جنوب الأورال ألكسندر شيستاكوف
    © Photo / South Ural State University
    رئيس جامعة جنوب الأورال ألكسندر شيستاكوف

    السيد رئيس الجامعة ماذا ستمنح البادئة "SMART" لجامعة جنوب الأورال الحكومية وطلابها؟

    أسامة الزبيدي، طالب من اليمن في جامعة جنوب الأورال
    © Photo / South Ural State University
    جامعة جنوب الأورال...مؤسسة علمية مهمة لتعليم الطلبة العرب
    الهدف الرئيسي لبرامج تطوير الجامعة هو تحويلها إلى جامعة SMART والتي ستصبح أساساً للتنمية المستدامة في المنطقة وستصبح واحدة من الجامعات الدولية الرائدة. وتركز أنشطة جامعة جنوب الأورال على المجال الأكثر طلباً في العالم المعاصر وهو مجال التحولات الرقمية، الذي تقدمه الجامعة ضمن المناهج التعليمية لإعداد ليس فقط المهندسين والمبرمجين وإنما أيضاً المتخصصين في مجال العلوم الإنسانية.

    اليوم تضم جامعة جنوب الأورال عشرة معاهد ومدارس عليا، ويتعلم في أروقتها 32 ألف طالب وألفين طالب أجنبي. وقد تخرج منها 250 ألف مختص ويعلم في قاعاتها 2000 بروفسور ودكتور وباحث. وهناك 40 مختبراً ومركزاً بحثياً و70 مؤسسة صغيرة ابتكارية. وهناك علماء معروفين على المستوى الدولي يترأسون 8 مختبرات دولية في الجامعة، التي تنفذ 172 برنامجاً لنيل الشهادة الجامعية و126 برنامجاً لنيل شهادة الماجستير و25 برنامجاً لنيل شهادة التخصص و24 مجالاً لإعداد طلبة الدراسات العليا.

    في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني افتتح في جامعة جنوب الأورال مركز الأورال التكاملي الوطني. كيف ظهرت فكرة تأسيس المركز وماهي مهامه؟

    لماذا يختار الطلاب من الدول العربية جامعة جنوب الأورال؟
    © Sputnik . https://www.susu.ru/en
    لماذا يختار الطلاب من الدول العربية جامعة جنوب الأورال
    يتزايد عدد الطلاب الأجانب في جامعة جنوب الأورال باستمرار، وبالتالي تزداد الأسئلة المتعلقة بسمات الدخول والإقامة والقضايا الخاصة بالدراسة والمشاكل اليومية. هذا المركز يسمح بحل هذه القضايا مع ممثلي المنظمات الدولية والجاليات، وذلك من أجل تحسين جودة الحياة للأجانب. بالمناسبة يمكن لمركز الأورال التكاملي الوطني أن يقدم المساعدة ليس فقط لطلاب جامعة جنوب الأورال وإنما للطلبة الأجانب من الجامعات الأخرى في جنوب الأورال.

    حالياً في جامعتنا يدرس أكثر من ألفين طالب أجنبي من 52 بلداً، وهذا العدد من التمثيل الدولي كبير، ولم نكن نطمح بالتوصل إلى مثل هذه الأرقام، لأنه منذ 10-15 عاماً لم يكن لدينا طلاب أجانب على الإطلاق في جامعتنا. أما فيما يتعلق باستراتيجية تطور الجامعة، فهي أننا نسعى لنكون ضمن الفضاء التعليمي الدولي، ونضع نصب أعيننا هدف أن نصبح جامعة دولية موثوق بها حقاً. ولهذا فإن العمل مع الطلبة الأجانب من الدول الأجنبية التي تربطها مع روسيا علاقات دولية، أمر مهم للغاية بالنسبة لنا. نحن نريد من طلابنا الأجانب التعرف على ثقافة الجامعة، ومن خلالها تبني ثقافة بلدنا، حتى نصبح لاحقاً شركاء، نتبادل خبراتنا وتجاربنا.

    بالطبع فإن ألفين طالب أجنبي يعني العديد من الثقافات المختلفة ومستويات تعليم مختلفة وطرق دراسية متنوعة. نحن من خلال إنشاء المركز نخطط لإقامة علاقات وثيقة مع رؤساء الجاليات، حتى يتمكن الشباب من البلدان الأخرى الخضوع للدراسة بنجاح، ولاحقاً بفضل المعرفة المكتسبة تعزيز قدرات بلدانهم.

    ما هي النجاحات التي يحققها الخريجون الأجانب من جامعتكم؟

    طلاب في جامعة الأورال الحكومية
    © Photo / SUSU
    جامعة الأورال تقدم برنامجا تعليميا خاصا لطلابها الأجانب للحصول على الدبلوم
    التجربة الأولى كانت منذ 10 سنوات، حيث كان لدينا في كليتي الطاقة والتعدين طالبين في الدراسات العليا. خلال دراستهم دافعوا بنجاح عن أطروحاتهم، وحسب معلوماتنا فقد تبوأوا مراكز مهمة في أثيوبيا بعد حصولهم على الشهادة في جامعة جنوب الأورال. لدينا العديد من الطلاب الناجحين الآخرين، الذين حصلوا ليس فقط على شهادات جامعية والماجستير وإنما الدكتوراه أيضاً. هناك خمسة أشخاص من طاجاكستان تخرجوا من اختصاص "الدفاع المدني"، علماً أن أحدهم حاز جائزة من رئيس طاجاكستان للأنشطة التعليمية التي قام بها بعد عودته إلى دوشنبه من جامعة جنوب الأورال.

    نحن سعداء لأن الشباب الذين يدرسون في جامعتنا أصبحوا متخصصين جيدين ومطلوبين كخبراء في بلدانهم. نحن نريد أن نتواصل معهم، لأن العلاقة بين الخريجين والجامعة لا تنتهي بمجرد منح شهادات الدبلوم. بالإضافة إلى ذلك نريد أن تكون لقائتنا مع رؤساء الجاليات منتظمة، وهذا مهم لكي يتم تنفيذ جميع المهام بشكل بنّاء وناجح، بحيث تكون النتائج التي نتوصل إليها مفيدة للجميع. نحن مهتمون في إعداد الشباب المؤهلين ومهتمون بأن يكونوا ناجحين بعد عودتهم إلى بلادهم وألا ينسوا جامعة جنوب الأورال الحكومية.

    ما الذي يمكن أن تقدمه جامعة جنوب الأورال للمتقدمين الأجانب؟

    السفير البحريني في موسكو
    © Photo / HAZEM ABO HAMED
    السفير البحريني في موسكو لـ"سبوتنيك": البحرين بوابة روسيا إلى الخليج
    قبل كل شيء يمكن أن تقدم الجامعة مستوى جيد جداً من التعليم. فليس من قبيل الصدفة أن تسوق أقدام العديد من الطلبة الأجانب نحو جامعتنا. فحقيقة أن ممثلي 52 دولة يأتون إلى تشيليابينسك ويدرسون في جامعة جنوب الأورال الحكومية لها دلالات كبيرة. نحن في قائمة الجامعات الواعدة في روسيا، والتي تحظى بمنح مالية من الميزانية الحكومية للطلبة الأجانب.

    النقطة الثانية، هي أن الجامعة تطور بنشاط تقنياتها التعليمية. نحن أطلقنا مشروع تعليمي، حيث يصبح الخريجون، الذين يدرسون هذا المشروع، مرغوبين بشكل كبير من أرباب العمل. نحن تحت رعاية اتحاد المهندسين الميكانيكيين الروس، نعمل مع الشركات في جميع أنحاء روسيا. نحن سنوياً نعقد مؤتمرات ومعارض لشواغر العمل، يشارك فيها ممثلون عن الشركات الروسية الرائدة، التي تقوم بانتقاء طلاب جامعتنا. وهناك إمكانية للحصول على وظيفة لائقة بعد التخرج.

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    هناك نقطة هامة أخرى تخص الميزات التي يحظى بها الطلاب المتميزين. إذ أن الطلبة الذين حصلوا على درجات علمية عالية منذ البداية ويدرسون بشكل جيد في الجامعة، ونحن نضمن لهم المشاركة في مسابقات علمية في روسيا وخارجها. يشار إلى أن عدداً كبيراً من طلابها يصبحون من بين الفائزين في مثل هذه المسابقات، علماً أنه ليس كل جامعة تعطي مثل هذه الفرصة. كذلك يحصل الشباب، الذين يشاركون بشكل فعال في الحركة الطلابية للمسابقات، على منح للخضوع ضمن دورات تدريبية في أفضل الجامعات الأجنبية بما في ذلك في جامعة أوكسفورد.

    بحلول عام 2020 وتزامناً مع انعقاد قمتي شنغهاي وبريكس سيتم الإعلان عن إنهاء بناء سكن طلابي جديد للطلبة الأجانب، والحديث يدور عن حوالي 1 مليار استثمار في تطوير البنية التحتية. ما هي خطط الجامعة وكيف يعيش طلاب جامعة جنوب الأورال؟

    إن بناء سكن طلابي هو أمر مهم جداً للجامعة، ونحن نخطط أن يكون المجمع بمستوى فندق 3 نجوم. وهذا سيكون بالتأكيد ميزة أخرى للمتقدمين الأجانب. من وجهة نظر العمل مع الطلاب، تعتقد الجامعة أن هناك 4 توجهات رئيسية للتنمية هي: العلم والتعليم والثقافة والرياضة. إذ يشارك طلابنا في 30 فريقاً فنياً و35 قسماً رياضياً. وفي العام الماضي حازت طالبة من جامعة جنوب الأورال في كوريا على الميدالية البرونزية للألعاب الأولمبية في رياضة التزلج.

    ما الذي يجب أن يقوم به الطالب العربي للالتحاق في جامعة جنوب الأورال؟

    على الطالب الأجنبي أن يقدم طلباً للدراسة عبر عنوان البريد الالكتروني applicant@susu.ru وإرسال الوثائق والمستندات الضرورية والخضوع لامتحانات القبول اعتماداً على التخصص الذي تم اختياره.

    شروط القبول للدراسة في الجامعات الروسية
    © Sputnik .
    شروط القبول للدراسة في الجامعات الروسية
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