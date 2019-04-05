تعرف على مخاطر التدخين خلال فترة الحمل

يعتبر الكثير من الأطباء التدخين سببا رئيسيا للكثير من الأمراض التي يعاني منها البشر، فما خطورته على النساء الحوامل وما المشاكل التي يمكن أن يتسبب بها.

نشر موقع "self" دراسة حول الأعراض التي يتسبب بها التدخين على النساء الحوامل، حيث تمت الإجابة عن أكثر الأسئلة شيوعا حول التدخين والحمل.

هل يؤثر التدخين على الخصوبة؟

فبحسب الموقع، فإن التدخين يؤثر على الخصوبة بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، فقد يتسبب في عرقلة حدوث الحمل. كما يرتبط أيضاً بزيادة خطر الحمل خارج الرحم.

هل يؤثر التدخين على الجنين أثناء الحمل؟

يتسبب التدخين في فترة الحمل لتعرض الجنين للكثير من المواد الكيميائية الضارة، وفي مقدمتها أول أكسيد الكربون.

هذه المواد تحد من إمداد الأوكسجين للطفل كما وتمنع وصول المواد الغذائية، الأمر الذي يتسبب بمشاكل في المشيمة ونقص وزن الطفل عند الولادة بالإضافة لعيوب خلقية وولادة مبكرة وفي بعض الأحيان يتسبب بفقدان الحمل.

كما ويمتد تأثر الدخان على الطفل بعد الولادة حيث يعاني أغلب الأطفال من أمراض مثل الربو و السمنة.

كيف يؤثر التدخين السلبي على الحمل؟

النساء اللاتي لا يدخن ولكنهن يتعرضن لدخان السجائر التي يدخنها آخرون ترتفع لديهن مخاطر فقدان الحمل، أو إنجاب طفل أقل من الوزن الطبيعي، أو مصاب بعيوب خلقية.