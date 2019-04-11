قبل تحطمها على سطح القمر... الصورة الأخيرة التي أرسلتها مركبة إسرائيل الفضائية

نشر عوفير جندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإعلام العربي، أخر صورة أرسلتها المركبة الفضائية الإسرائيلية قبل تحطمها اليوم الخميس على سطح القمر.

وقال جندلمان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": هذه هي الصورة الأخيرة التي أرسلتها المركبة الفضائية الإسرائيلية "بيريشيت" إلى الكرة الأرضية قبل تحطمها المؤسف على سطح القمر.

وأَضاف: "سفينة فضائية إسرائيلية أخرى ستهبط على القمر في غضون 3 سنوات. مشيرا: "سنستخلص العبر وسنحلل أين وقعت أخطاء وسننجح المرة القادمة إن شاء الله".

هذه هي الصورة الأخيرة التي أرسلتها المركبة الفضائية الإسرائيلية "بيريشيت" إلى الكرة الأرضية قبل تحطمها المؤسف على سطح القمر. سفينة فضائية إسرائيلية أخرى ستهبط على القمر في غضون 3 سنوات.



سنستخلص العبر وسنحلل أين وقعت أخطاء وسننجح المرة القادمة إن شاء الله. pic.twitter.com/TKXdytRMT6 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 11, 2019

وكان جندلمان، قال في وقت سابق اليوم إن مركبة الفضاء الإسرائيلية "بيريشيت" لم تهبط بسلام.

في حين نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الرسمي على "تويتر"، صورا لقرب هبوط أول مركبة فضائية إسرائيلية على القمر.

وذكرت الوزارة الإسرائيلية على صفحتها المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، أنها تنشر أول صورة للمركبة الفضائية "بريشيت"، خلال عملية هبوطها على سطح القمر، قبل قليل.