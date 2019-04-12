ثورة علمية... بكتيريا خاصة تساعد في التخلص من الحفر والتشققات في الطرق

عثر موظفو جامعة دركسل في فيلادلفيا في الولايات المتحدة حلا جذريا لظهور الحفر والتشققات على الطرق أثناء فصل الربيع، بمساعدة نوع خاص من البكتيريا.

ووفقا لموقع " Construction and Building Materials "، فإن الخبراء يعتقدون أن البكتيريا ستكون قادرة على التعامل مع تأثيرات كلوريد الكالسيوم، والذي يستخدم بنشاط كمضاد للجراثيم. وهذا الملح (كلوريد الكالسيوم) تتفاعل مع الأسفلت، وتؤدي إلى حدوث التشققات والحفر.

وتساعد البكتيريا التي أطلق عليها اسم "Sporosarcina pasteurii" على ظهور "أسمنت طبيعي" من خلال المشاركة في تشكيل الرخام والحجر، حيث اقترح العلماء إضافتها إلى مواد بناء الطرق، بحيث يمكنها استخدام كلوريد الكالسيوم لتكوين الكربونات.

وقد تم إجراء الاختبارات المخبرية، واتضح أن العينات التي تحتوي على هذه البكتيريا لم تخضع لأي تغيرات، حيث كانت في محلول كلوريد الكالسيوم لمدة 28 يومًا.

وبالتالي، فإن بكتيريا "Sporosarcina pasteurii" تمنع تفاعل الأملاح مع الأسفلت، وبالتالي تمنع ظهور التشققات والحفر في الطرق.