ثورة علمية... بكتيريا خاصة تساعد في التخلص من الحفر والتشققات في الطرق

وتساعد البكتيريا التي أطلق عليها اسم "Sporosarcina pasteurii" على ظهور "أسمنت طبيعي" من خلال المشاركة في تشكيل الرخام والحجر، حيث اقترح العلماء إضافتها إلى مواد بناء الطرق، بحيث يمكنها استخدام كلوريد الكالسيوم لتكوين الكربونات.
وقد تم إجراء الاختبارات المخبرية، واتضح أن العينات التي تحتوي على هذه البكتيريا لم تخضع لأي تغيرات، حيث كانت في محلول كلوريد الكالسيوم لمدة 28 يومًا.
وبالتالي، فإن بكتيريا "Sporosarcina pasteurii" تمنع تفاعل الأملاح مع الأسفلت، وبالتالي تمنع ظهور التشققات والحفر في الطرق.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)