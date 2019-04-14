صدمة... "فيسبوك" تنوي إلغاء تطبيق "ماسنجر" بصورة نهائية

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن تلك التقارير شكلت صدمة كبرى لكل مستخدمي تطبيق "ماسنجر".
ونشر الموقع التقني صورة مسربة من خاصية الدردشة الجديدة على تطبيق "فيسبوك"، والذي سيتم الاستعاضة فيه عن تطبيق "ماسنجر" بصورة نهائية.
وستنقل "فيسبوك" أيقونة الدردشة إلى أعلى يمين التطبيق الخاص بها، ولن يعمل حينها لفتح تطبيق "ماسنجر" بصورة منفصلة.
#facebook Messenger could be returning to the main #facebook app https://t.co/XvDpQWgyNH pic.twitter.com/MnunYUHRf1— Byte Funding (@ByteFunding) April 12, 2019
وأشار التقرير إلى أن تلك الفكرة حاليا قيد الاختبار، موضحا أن الهدف منها يكمن في استخدام تطبيق واحد للوصول إلى كل المنصات، التي يوفرها "فيسبوك".
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